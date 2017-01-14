İzmir-Selanik seferleri martta başlıyor

İZMİR'de geçen mart ayında bir araya gelen dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras görüşmelerinin ardından gündeme gelen İzmir- Selanik arasındaki feribot seferlerine, bu yıl mart ayında başlanacak.Geçen 8 Mart'ta dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın her iki ülkeden 11'er bakanının katılımıyla İzmir'deki Başbakanlık Ofisi'nde birçok konudaki görüşmelerinin ardından, İzmir- Selanik arasında feribot seferlerinin yapılması kararı da alındı. Bu karar doğrultusunda iki ülkenin teknik heyetleri arasında görüşmeler yapıldı. Bu konudaki iyi niyet anlaşması İzmir Liman İşletmesi Müdürü İsmet Canbaz ile Selanik Liman Müdürü Dimitros Markis tarafından imzalandı.100 SEFER YAPILACAKAradan geçen sürede seferlerin hayata geçirilmesi için maliyet hesaplamaları yapıldı, görüşmeler sürdürüldü. İzmir Alsancak Limanı'na gelecek geminin rıhtıma rahat yanaşması konusunda fiziki çalışmalar da devam ediyor. Selanik Liman Müdürü Dimitros Markis ile geçen mart ayında iyi niyet protokolünü imzalayan İzmir Liman İşletmesi Müdürü İsmet Canbaz, iki kent arasında yılda 100 sefer yapılacağını belirterek, "Sefer yapacak gemi; yolcu, küçük ve büyük araç taşıyacak. Planlanan, Mart ayında seferlerin başlaması. Ancak bu tarih öne de çekilebilir. Biz geminin yanaşabilmesi gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi. Canbaz, feribot seferleri sayesinde Avrupa’ya geçmek isteyen Türklerin ve lojistik firmalarının, Selanik üzerinden kısa bir yol ile istedikleri bölgeye ulaşabileceklerini belirtti. Anlaşmanın İzmir için önemine dikkat çeken Canbaz, "Bu yolla İzmir’in Avrupa’ya açılması yönünde bir aşama daha katedilecek. Bu iyi niyet sözleşmesi, iki ülkenin ticaretine, dostluk ve barışına da önemli katkı sağlayacak" diye konuştu.

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