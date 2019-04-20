İzmir Retro Festivali ikinci kez Alsancak Garı'nda

İZMİR'deki Alsancak Garı'nda bu yıl ikincisi düzenlenen ve 5 gün sürecek Retro Festivali, sanat ve antika meraklılarından büyük ilgi gördü. Klasik arabaların, vintage kıyafetlerin, antika ürünlerin sergilendiği festival, ziyaretçileri geçmişe götürürken, çeşitli etkinliklerle de eğlendiriyor.

Alsancak Garı'nda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ev sahipliğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla bu yıl ikincisi düzenlenen ve 23 Nisan'da sona erecek olan Retro Festivali başladı. Oyuncaktan kıyafete, antika eşyalardan pul koleksiyonlarına birçok retro ürünün sergilendiği 72 standın bulunduğu festivalde, İzmir Klasik Otomobilciler Derneği'nin koleksiyonundan getirilen 16 klasik araba da bulunuyor. Festivalin ikincisinde ilk kez, TCDD'nin katkılarıyla Selçuk'ta bulunan Çamlık Tren Garı'nda sergilenen eski Sıhhiye Vagonu ve Kazım Karabekir'in seyahat ettiği Yaver Vagonu da ziyarete açıldı. Yediden yetmişe herkesin keyifli vakit geçirebileceği festivalde geçmişe dönmek isteyenler eski atari oyunları ve nostaljik sokak oyunları oynama şansı buluyor. İzmir Kültür Antika ve Sanat Derneği'nin sanatçıları tarafından üretilen minyatür, çini, ebru ve resim sanatı eserleri de garın içinde bulunan bekleme salonunda ilk kez sergileniyor.

YILLARCA DEVAM EDECEK BİR GAR FESTİVALİ

Retro Festivali organizatörlerinden Muhammet Kurel, "Retro festivalini TCDD, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir'deki birçok antika ve sanat derneğinin iş birliği ile organize ediyoruz. İzmir'de sanata dair iş yapan herkesin kendince katkı sağladığı bir organizasyon. Geçen sene 4 günde 26 bin ziyaretçi ağırladık. Normalde senede bir yapmayı planladığımız bu festivali hem katılımcılardan hem de ziyaretçilerden gelen istek üzerine senede ikiye çıkardık. Bir tanesi bahar-yaz kreasyonuna uygun, vintage kıyafetlerin sergilendiği ve bir defilenin yapıldığı retro festivali, diğeri de sonbahar-kış kreasyonuna uygun kıyafetlerle ve dekor çalışmasıyla İzmir halkının karşısına çıkıyor. Bu etkinliği Alsancak Gar'da yapmamızın yegane sebebi retro festivali dediğimiz kavramın geçmişte yaşanmış her şeyi kapsadığı için içeri giren herkesin kendince bir şeyler bulduğu bir yer olmasını istememiz. Bu etkinliği yıllar yılı devam edecek bir gar festivaline dönüştürmeyi planlıyoruz. 2020 Mayıs ayında da festivali Haydarpaşa Garı'na ve ardından Bursa, Eskişehir gibi illere de taşıyarak devamlılığı sağlayacağız" diye konuştu.

Festivalde sergilenen otomobil koleksiyonunun sahibi İzmir Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Murat Akarsu ise "Koleksiyonumuzda 1948 yılından itibaren birçok klasik araba var. Chrysler, Plymouth, Chevrolet, Volkswagen gibi markalarda birbirinden farklı modellerde yaklaşık 16 aracımızı festivale getirdik. İnsanlar her yerde klasik araçlara inanılmaz bir ilgi gösteriyorlar. Çünkü geçmişlerinde bu araçları aileleri ile kullanmışlar veya yollarda görmüşler. Araçların içine oturmak, fotoğraf çektirmek istiyorlar. Mesela sergilediklerimizin arasında şahsıma ait 1957 model Plymouth Savoy bir araç var. Bu araçtan Türkiye'de sadece iki tane var. Bu aracı Sabuncubeli Tüneli'nin açılışında Binali Yıldırım bizzat kullandı. Üst düzey kondisyonda bir araç" dedi.



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