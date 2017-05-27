İzmir opera binası için Türk-Avusturya işbirliği

İZMİR, ()- İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'nin opera sanatına özel ilk binasının yapımı için gerçekleştirilen ihale sonuçlandı. Türkiye'nin en iddialı sanat mekanı olacağı belirtilen opera binasının yapım ihalesini Sydney, Londra, Berlin ve Kopenhag opera binaları gibi dünya çapında işlere imza atan Avusturyalı Waagner-Biro'nun da yer aldığı konsorsiyum kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, projesini 'Ulusal Mimari Yarışması' ile belirlediği, mimarisi ve teknik donanımı ile Avrupa'daki sayılı örnekler arasında yer alacak yeni opera binası için gerçekleştirdiği ihaleyi sonuçlandırdı. Geçen yılın aralık ayında yapılan ancak İhale Komisyonu'nun sunulan teklifleri geçerli bulmadığı ilk ihalenin ardından nisan ayında ikinci kez ihaleye çıkıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, belgeleri tam ve uygun olan Çağdan Müh. Müt.San.ve Tic.A.Ş. & Waagner-Biro Austria Stage Systems AG Konsorsiyumu ihaleyi 429 milyon TL'lik teklifiyle kazandı. Yasal süreçlerin tamamlanmasının ve yer tesliminin ardından Türkiye'nin ilk opera binasının yapımına başlanacak.

Mimarisi, sahne tasarımı ve konumuyla dünyadaki örnekleri arasında öne çıkması hedeflenen İzmir'in yeni opera binasının yapımını üstlenecek konsorsiyumda yer alan Waagner-Biro, merkezi Viyana'da bulunun 163 yıllık bir inşaat firması. Sahne teknolojisi, çelik-cam teknolojisi, köprüler ve özel makineler gibi alanlarda uzmanlaşan Waagner-Biro, 1854 yılından bu yana dünyanın dört bir yanında sembolleşen sanat mekanlarına imza attı.

Sydney, Venedik, Viyana, Berlin, Kopenhag, Moskova, Buenos Aires, Rio, Seul, Şangay gibi kentlerin opera ve tiyatro binaları, Avusturya firmasının en çok tanınan eserleri arasında yer alıyor.

Konsorsiyumun Türk ortağı Çağdan Mühendislik Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ise 1985 yılında kuruldu. Şirket spor tesisleri, yüzme havuzları, içme suyu ve atık su arıtma tesisleri, fabrika binaları, uzay çatı sistemleri, toplu konut binaları, sağlık tesisleri, yurt binaları, eğitim tesisleri, konser salonu gibi çeşitli inşaat işleri yaptı. Şirketin halen devam eden işleri arasında, Atatürk Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası inşaatı bulunuyor.

KÖRFEZ MANZARASI, TRAMVAY BAĞLANTISI

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait Karşıyaka'daki arazide yapılacak opera binası, Cumhuriyet tarihinde 'opera sanatına özel' olarak inşa edilen ilk tesis olacak. Ulusal mimari yarışması yöntemi ile elde edilen proje kapsamında, 1435 kullanıcı kapasiteli ana salon ve sahnesi, 437 seyirci kapasiteli küçük salon ve sahnesi ile prova salonları, opera bölümü ve bale bölümü bulunuyor. 73 bin 800 metrekarelik inşaat alanına sahip olan tesiste 350 seyirci kapasiteli avlu, açık performans alanı, atölyeler ve depolar, ana hizmet birimleri, idare bölümü, genel tesisler, teknik merkez ve 525 araçlık otopark yer alıyor.

Opera binası, başta sahne tasarımı olmak üzere teknik donanım anlamında Avrupa'daki örnekleri arasında öne çıkacak. Fuayesinde kitapçı, opera dükkanı, bistro ve bilet gişesi yer alacak. Fuayenin önünden geçen yol üzerinde otopark, toplu taşım durağı, araba ve taksi cepleri düzenlendi. Denize bakan meydan ve caddeden iki ayrı girişi bulunuyor. Opera binasının ayrıca tramvay hattı bağlantısı da olacak. Opera binası sadece temsil günleri değil, günün her saati aktif kullanılacak şekilde tasarlandı.

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