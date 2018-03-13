İzmir Müftüsü, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı’na atandı

İZMİR İl Müftüsü Ramazan Muslu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı’na atandı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na Ali Erbaş’ın atanmasından sonra başlayan kadro değişimi sürüyor. Erbaş’ın kurumdaki üst düzey değişiklikleri İzmir’e de yansıdı. 2013 yılından bu yana İzmir’de müftülük yapan İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Muslu Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı’na atandı. Muslu’nun yeni atama kararı Resmi Gazete'de de yayımlandı. Görevde olduğu süre boyunca kent genelindeki yaptığı çalışmalar ve uyumlu yapısıyla dikkat çeken İl Müftüsü Muslu, müftülük personeli tarafından yeni görevine uğurlandı.



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