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İzmir Milli Eğitim Müdürü: Başbakan İzmir'e okul yaptıracak

Timur TARLIĞ/İZMİR, () - İZMİR İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İzmir Milletvekili olan Başbakan Binali Yıldırım'ın, İzmir'de kendi parasıyla bir ilkokul yaptıracağını söyledi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü...

İzmir Milli Eğitim Müdürü: Başbakan İzmir'e okul yaptıracak

Timur TARLIĞ/İZMİR, () - İZMİR İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İzmir Milletvekili olan Başbakan Binali Yıldırım'ın, İzmir'de kendi parasıyla bir ilkokul yaptıracağını söyledi.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında İzmir'de  gazetecilerle bir araya geldi. Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İzmir'de 27 okul inşaatının devam ettiğini, Başbakan Binali Yıldırım'ın da İzmir'de kendi parasıyla bir ilkokul yaptıracağını açıkladı. Okul arsasını belirlediklerini anlatan Yahşi, ancak nerede olduğunu açıklamadı. Ömer Yahşi, diğer hayırseverlerin de 20 okul daha yapıtıracağını söyledi.
Milli Eğitim Müdürü Yahşi, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İzmir'de el konulan 181 okulu eğitime kazandırdıklarını anlattı. Zihinsel engelli çocuklara yönelik özel eğitimi önemsediklerini belirten Yahşi, 3 özel eğitim anaokulunu hizmete açtıklarını söyledi. Yahşi, "Henüz daha anaokuluna başlamadan işitsel, görsel, zihinsel anlamda sıkıntı çeken çocukları erken çocuklukta tespit ederek bunlara yönelik eğitim verilmesini sağlıyoruz. Zamanında tespit ediliyor hastalıkları. Eğitim ve tedavisi zamanında yapılabiliyor. Bunun sayısını daha da arttıracağız" dedi.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında el konulan araçların da İzmir Valiliği tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edildiğini anlatan Yahşi , "Bu araçlar ilçe milli eğitim müdürlüklerine dağıtıldı. Müdürlerimiz köy okullarına giderken kullanabiliyorlar. Yine bu okullardan gelen malzemeleri, tahta ve sıraları köy okullarına dağıttık" diye konuştu.'
Güney Kore'nin gerçekleştirdiği eğitim reformunu örnek gösteren Yahşi "20 yılda Güney Kore gibi bir dev çıktı ortaya. Bizim kendimizi güncellememiz gerekiyor. Meslek liselerinde elektrik elektronik ve muhasebe gibi bölümleri geçtik artık. Sektörle el ele verip bölümler açacağız. Türkiye'de ilk olarak ayakkabı lisesini açıyoruz. Bu sektörde bir tane ara eleman yok, üretim ve tasarımda" dedi.
'İZMİR'DE 9 BİN SURİYELİ ÖĞRENCİ'
Türkiye'deki 900 bin Suriyeli çocuğun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitime dahil edildiğini söyleyen Yahşi, İzmir'de sayının 9 bin olduğunu söyledi. Kurulan 5 geçici eğitim merkezinde 29 ilçedeki Suriyeli çocuklara eğitim verildiğini söyleyen Yahşi, "Onları ötekileştirmeyeceğiz. Biz bu çocuklara eğitim veriyoruz, bir çocuğun bile dışarıda kalmasını istemiyoruz. Onlara İstiklal Marşını öğreteceğim, Türkçe öğreteceğim, geleneklerimizi öğreteceğim" dedi. 

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