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İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı

İZMİR merkezli 5 ilde, kanun hükmünde kararname ile kapatılan Öze Doğru Eğitim ve Dayanışma Derneği'ne yönelik yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 41 kişi gözaltına alındı. Tanıtım videosunda gençler için, “Dünyaya nizam vadedecek...

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı
İZMİR merkezli 5 ilde, kanun hükmünde kararname ile kapatılan Öze Doğru Eğitim ve Dayanışma Derneği'ne yönelik yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 41 kişi gözaltına alındı. Tanıtım videosunda gençler için, “Dünyaya nizam vadedecek bir dimağ" ifadesi kullanılan derneğin özellikle üniversitelerde eleman kazanmak için faaliyet yürüttüğü saptandı.
İzmir Cumhuriyet Bassavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, 15 Temmuz sonrasında KHK ile kapatılan Öze Doğru Eğitim ve Dayanışma Derneği'ne yönelik operasyon yapıldı. İzmir merkezli olan operasyon Ankara, Muğla, İstanbul ve Isparta illerinde düzenlendi. Toplam 56 kişinin isminin bulunduğu soruşturma dosyasında, 41 kişi gözaltına alındı. Tanıtım videosunda gençler için, “Dünyaya nizam vadedecek bir dimağ" ifadesi kullanılan derneğin özellikle üniversitelerde eleman kazanmak için faaliyet yürüttüğü saptandı. Şüphelilerin, bunların yanı sıra örgüt adına bağış topladıkları, gizli haberleşme sistemi ByLock kullandıkları, örgüt propagandası yaptıkları da belirlendi. Kurban yardımlarında da bulunan derneğin faaliyetlerini ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye yönelik kermes ve benzeri sosyal faaliyetler maskesiyle yaptıkları da saptandı. 

  

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