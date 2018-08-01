 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'de imzalar, perşembe günü genel merkeze teslim edilecek
CHP'de kurultay için imzalar hazır
Trump: İran ile ne zaman isterlerse görüşebilirim
Trump: İran ile ne zaman...
Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB'ın denetim yetkisini artırdı
TÜRSAB'ın denetim yetkisi artırıldı
Giresun'da Polisten şiddet gören yaşlı adam öldü; 2 polis açığa alındı
Giresunlu'lardan yaşlı adama şiddete sert...

İzmir Kuş Cenneti’nden canlı yayın

TARIM ve Orman Bakanlığı, 294 kuş türünün gözlendiği, 107 kuş türünün kuluçkaya yattığı, dünyanın ve Türkiye’nin önemli sulak alanlarından olan İzmir Kuş Cenneti’nden canlı yayın yapmaya başladı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi...

İzmir Kuş Cenneti’nden canlı yayın
TARIM ve Orman Bakanlığı, 294 kuş türünün gözlendiği, 107 kuş türünün kuluçkaya yattığı, dünyanın ve Türkiye’nin önemli sulak alanlarından olan İzmir Kuş Cenneti’nden canlı yayın yapmaya başladı.
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi ve Tabiat Tarihi Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıkı, 294 kuş türünün yaşadığı, flamingo ile dünyada soyu azalan kuş türlerinden tepeli pelikanların kuluçkaya yattığı İzmir Kuş Cenneti’nde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, internetten canlı yayın yapmaya başladığını söyledi. Prof. Dr. Sıkı, "Canlı yayına ulaşmak için Tarım ve Orman Bakanlığı sayfasına girildikten sonra ormansu.gov.tr’ye giriş yapıldığında hem Bakanlık ana sayfasında hem de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sayfasına giriş yapılıp 'İzmir Gediz Kuşcenneti Canlı Yayını' tıklandığında play video’dan flamingo adası ve bu adada 2018 yılında dünyaya gelen 12 bin flamingo yavrusu görüntüsüne ulaşılmakta" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den pelikan adası ve sazlıklardan da canlı yayın yapılmasını sağlayacak 2 kameranın kurulması için desteklerini beklediklerini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Sıkı, "Canlı yayın yapan ve ileride yapılacak 2 kamera sistemi ile İzmir Kuş Cenneti’ne gelen ziyaretçiler ile buraya gelemeyen herkes bu kamera sistemi ile İzmir Kuş Cenneti’ni yakından görme imkanına kavuşmuş olacaktır. İzmir Kuş Cenneti’ndeki kamera sistemi ile Kuş Cenneti, Türkiye ve dünyaya İzmir’in doğal güzellik ve zenginliklerini sunmasının yanında, Türk insanının tabiatın korunması için yaptıklarını da kamuoyuna sunma imkânı sağlayacaktır" diye konuştu.
Prof. Dr. Sıkı, "İzmir Kuş Cenneti’nin Türkiye ve dünyaya açılması, tanıtılması çok önemli. Bu canlı yayın hizmetinin de tanıtıma büyük katkı vereceğini düşünüyorum. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Sayın Nurettin Taş ve emeği geçen Genel Müdürlük personeline teşekkür ederim" dedi.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar