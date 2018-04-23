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İzmir Kuş Cenneti'ne borulu sistemle can suyu

İZMİR, () - İZMİR Kuş Cenneti'ne, Süzbeyli pompasından su taşınan 5 bin 318 metrelik eski kanal, borulu sistemle değiştirildi. İzmir Kuş Cenneti'ne yeni sistemden saniyede 50 litre tatlı su verilmeye başlandı. 15 bine yakın flamingo ve...

İzmir Kuş Cenneti'ne borulu sistemle can suyu

İZMİR, () - İZMİR Kuş Cenneti'ne, Süzbeyli pompasından su taşınan 5 bin 318 metrelik eski kanal, borulu sistemle değiştirildi. İzmir Kuş Cenneti'ne yeni sistemden saniyede 50 litre tatlı su verilmeye başlandı.
15 bine yakın flamingo ve yüzlerce çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan İzmir Kuş Cenneti'nin suyu hem artacak hem daha temiz olacak. Süzbeyli Pompa İstasyonu'ndan Kuş Cenneti'ne tatlı su getirilmesi amacıyla 1990'lı yılların başında yaptırılan; ancak zamanla yıpranıp, bozulan, 600'lük künklerden oluşan açık kanallar, Devlet Su İşleri'nce (DSİ) borulu sisteme dönüştürüldü.
Yürütülen proje kapsamında 5 bin 138 metrelik hatta 500 milimetre çapında, 6 atü basınç sınıfındaki HDPE 100 borular döşendiğini belirten DSİ Genel Müdürü Murat ACU, iletim hattı boyunca vantuz ve tahliyeler gibi 8 sanat yapısı inşa edildiğini, 1,5 milyon liraya mal olan yeni sistemden 20 Nisan itibarıyla İzmir Kuş Cenneti'ne tatlı su verilmeye başlandığını söyledi.
Süzbeyli Pompa İstasyonu'ndan İzmir Kuş Cenneti'ne saniyede yaklaşık 50 litre tatlı su basıldığını kaydeden Acu, "Çalışma ile tatlı su kapalı sistem yeni iletim hattında kirlenmeden ve kayba uğramadan doğrudan Kuş Cenneti'ne akmaktadır. Böyle Kuş Cenneti'ndeki sulak alanlar kurumayacak olup, aynı zamanda bölgede kuş popülasyonu artacaktır" dedi.

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