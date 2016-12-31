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İzmir kruvaziyer beklerken anguslar geldi

İZMİR'de, yolları gözlenen turist getiren lüks kruvaziyer gemilerinin biri bile bu yıl kente gelmezken, Alsancak Limanı'na, ithal büyükbaş hayvan taşıyan dev kargo gemisi yanaştı. Bu yıl kruvaziyer gemilerinin uğramadığı İzmir...

İzmir kruvaziyer beklerken anguslar geldi
İZMİR'de, yolları gözlenen turist getiren lüks kruvaziyer gemilerinin biri bile bu yıl kente gelmezken, Alsancak Limanı'na, ithal büyükbaş hayvan taşıyan dev kargo gemisi yanaştı.
Bu yıl kruvaziyer gemilerinin uğramadığı İzmir Alsancak Limanı'na canlı hayvan taşıyan Almawashi gemisi geldi. 184 metre uzunluğunda, 34 metre genişliğinde olan, 30 bin 435 grostonluk gemi, canlı hayvan oteli görünümüyle dikkat çekti. Gemide, Bakanlar Kurulu'nun 400 bin baş besilik sığır ithalatı için yetki verdiği, Et ve Süt Kurumu'nun ithal ettiği yaklaşık 20 bin hayvan yer aldı. Geminin limana yanaşmasıyla birlikte rüzgarın da etkisiyle, Alsancak'ın her yanına ağır bir koku yayıldı.
Et ve Süt Kurumu'nun bu yıl besicilere dağıtmak üzere ithal ettiği canlı hayvan sayısı 300 bini geçti. Almawashi gemisinin getirdiği hayvanların dağıtımına da başlandığı belirtildi. Döviz kurlarındaki artışla maliyetlerin artması tüketiciyi etkilerken, yüzde 15'lik gümrük vergisi olmadan ithal edilen hayvanların piyasaya etki edeceği belirtiliyor. İzmir'e Uruguay'dan getirilen, etçil ırk olarak anılan hayvanların büyük bir kısmı besicilere, küçük bir kısmı ise kesilmek üzere kasaplara dağıtılacak.
Limanda bulunan geminin dışında 3 geminin daha yolda olduğu belirtilirken, bu durum İzmir'e kruvaziyer gelmesini bekleyenler arasında "Turist beklerken angus geldi" esprilerine neden oluyor.

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