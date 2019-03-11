İzmir Körfezi'ndeki yüzey çöpleri azaldı

İZMİR, () - İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nce Körfez'de gerçekleştirilen yüzey temizlik çalışmalarında, 2015 yılında 2 bin 250 ton olan toplanan çöp miktarı; 2016'da bin 638 tona, 2017'de bin 199 tona, 2018'de ise 641 tona geriledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir Körfezi'ndeki yüzeysel atıklar, haftanın 7 günü, 2 deniz süpürgesi ve tekne ile temizleniyor. Her yıl Körfez'den çıkan çöp miktarını raporlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın son verileri ise sevindirdi. İzmir Körfezi'nden toplanan çöp miktarı, son 4 yılda büyük oranda düştü. 2015'te Körfez'den toplanan yüzer çöp miktarı 2 bin 250 tonken, 2018'de bu rakam 641 tona düştü. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu düşüşte Körfez çıkışlarına konulan bariyerler, derelerde yürütülen temizlik çalışmaları ve İzmirlilerin Körfez'i temiz tutma çabasının etkili olduğunu söyledi. 2015 yılında Körfez'den 2 bin 250 ton çöp toplanırken, 2016'da bin 638 ton, 2017'de bin 199 ton, 2018 yılında ise 641 ton çöp toplandı.

KÖRFEZ'İN TEMİZLİK FİLOSU

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Mavi Körfez' filosu, her gün rutin olarak körfez temizliği yapıyor. Yüksek teknolojiyle donatılmış deniz süpürgesi gemileriyle körfez yüzeyini temizleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çok sığ alanlarda ve kıyıda bu işi 'Çevre 1' çöp toplama teknesi, karadan ise el kepçeleri yardımı kara çöp toplama ekibi ile yürütüyor. Toplanan yüzer katı atıklar, çöp kamyonuna konveyör bant sistemi ile el değmeden transfer ediliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin körfez temizleme filosunda 3 su ürünleri mühendisi, 1 kimya mühendisi, 1 kimya teknikeri, 2 kaptan, 3 çarkçıbaşı, 4 usta gemici, 2 şoför ve 16 kara çöp toplama personeli görev yapıyor.

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