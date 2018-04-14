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İzmir Kitap Fuarı açıldı

İZMİR Kültürpark'ta 14-22 Nisan tarihleri arasında yazarlarla kitap tutkunlarını buluşturacak olan 23. TÜYAP İzmir Kitap Fuarı kapılarını açtı. Ziyaretçiler, 9 gün boyunca, 470 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuarı...

İzmir Kitap Fuarı açıldı
İZMİR Kültürpark'ta 14-22 Nisan tarihleri arasında yazarlarla kitap tutkunlarını buluşturacak olan 23. TÜYAP İzmir Kitap Fuarı kapılarını açtı. Ziyaretçiler, 9 gün boyunca, 470 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuarı gezebilecek.
23. İzmir Kitap Fuarı, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, İzmir Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan, TÜYAP Kültür Fuarları Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu ve TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri  A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü'nün katıldığı törenle açıldı.
Kitap tutkunları, 9 gün sürecek olan fuarda, 470 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun etkinliklerine katılabilecek, sevdikleri yazarlara kitaplarını imzalatabilecek.
Fuar boyunca, 120 panel ve söyleşi düzenlenecek. Yakın zaman önce vefat eden yayıncı, şair Enver Ercan, 'Enver Ercan: Şair, Yayıncı, Edebiyat Adamı' başlıklı panelle, anılacak. Açılış konuşmalarını Doğan Hızlan ve Deniz Kavukçuoğlu'nun yapacağı anmada, Özge Ercan, Metin Celal, Kenan Kocatürk, Mehmet Erte ve Haydar Ergülen konuşmacı olarak yer alacak.
Kısa süre önce yaşamını yitiren 'İkinci Yeni'nin önemli şairlerinden Ülkü Tamer ise, Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği tarafından 16 Nisan Pazartesi günü düzenlenen 'Ülkü Tamer'i Anıyoruz' etkinliği ile anılacak.
Fuar ayrıca, Demkar Yayınevi tarafından hazırlanan bir fotoğraf sergisine de ev sahipliği yapacak. Araştırmacı yazar Atilla Oral'ın arşivinde bulunan, az bilinen ve çoğu yayımlanmamış olan Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal Atatürk fotoğraflarından oluşan sergi, fuar boyunca ziyarete açık olacak.

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