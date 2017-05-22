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İzmir Kiraz'da sel parmak kopardı

Faruk ÇARK / KİRAZ (İzmir), () - İZMİR'in Kiraz İlçesi'nde akşam etkili olan sağanak yağmur, Çayağzı Mahallesi'nden geçen çayda seti yıkıp taşkın yarattı. Çay kenarındaki setin yıkılmasıyla sele kapılan, güçlükle canını kurtaran...

İzmir Kiraz'da sel parmak kopardı

Faruk ÇARK / KİRAZ (İzmir), () - İZMİR'in Kiraz İlçesi'nde akşam etkili olan sağanak yağmur, Çayağzı Mahallesi'nden geçen çayda seti yıkıp taşkın yarattı. Çay kenarındaki setin yıkılmasıyla sele kapılan, güçlükle canını kurtaran bir kişinin ise sağ elinin 2 parmağı koptu.
Kiraz'ın Çayağzı Mahallesi'nden geçen çay, dün akşam başlayan ve zamanla etkili olan yağmur sonrası saat 19.00 sıralarında taştı. Hanboğazı Mevkii'nde çay kenarındaki sette çevreyi izleyen evli ve 3 çocuk babası 65 yaşındaki İsmail Demirayak, suya kapıldı. Sudan güçlükle kurtulan Demirayak'ın sol kolu kırıldı, sağ elinin 2 parmağı koptu. Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirayak, tedaviye alındı. Bulunan parmaklardan biri operasyonla dikildi. Ayrıca Çayağzı'nda mısır ve salatalık tarlaları ise sular altında kaldı.
Çayağzı Mahalle Muhtarı Hüseyin Kaymak, "Bizim bölgemizde Kocaçay'daki bir set, selle birlikte tamamen çöktü. Çok yüksek miktarda sel suyu geldi. Tarım alanları sular altında kaldı. Arpa, buğday, turşuluk, salatalık ve tütün ekili 200 dekar alan selden zarar gördü. Zarar büyük. Mutlaka hasar tespiti yapılması gerekiyor. Bir vatandaşımız da sele kapılıp mucize bir şekilde yaralı olarak kurtuldu" diye konuştu
Yerleşime yakın Solaklar Mahalle Muhtarı Hasan Yavuz ise, bağlantı yollarının su yüzünden ulaşımı engellediğini belirterek, yüzlerce dönüm tarım alanın da sular altında kaldığını belirtti. Olgunlar Mahalle Muhtarı Muammer Yaygın da mahallelerindeki tarım alanlarının selden zarar gördüğünü ve Kiraz Ziraat Odası'na durumu bildirdiklerini açıkladı.


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