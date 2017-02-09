İzmir Katil Çelebi Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi'ne yönelik FETÖ/PDY soruşturmasında, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mehmet Ali Malas'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, Katip Çelebi Üniversitesi'ne de operasyon yapıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonda, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Malas'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Tıp Fakültesi'nin yanı sıra, Diş Hekimliği gibi farklı fakültelerden de yine gözaltıların olduğu öğrenildi. Şüpheliler arasında bulunan akademisyenlerin, örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullandıkları da açıklandı.FOTOĞRAF