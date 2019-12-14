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İzmir İtfaiyesi'ne ilginç ihbarlar

İZMİR Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin başı, asılsız ihbarlarla dertte. Maymunu veya muhabbet kuşu kaçanların arayarak yardım istediği itfaiye ekiplerinin, yangınlardan sonra en çok gittiği olayların başında...

GENEL 14.12.2019, 10:55
İzmir İtfaiyesi'ne ilginç ihbarlar
İZMİR Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin başı, asılsız ihbarlarla dertte. Maymunu veya muhabbet kuşu kaçanların arayarak yardım istediği itfaiye ekiplerinin, yangınlardan sonra en çok gittiği olayların başında hayvan kurtarma operasyonları geldi. Evde anahtarını unutunca çilingir yerine itfaiyeyi çağıranların yanı sıra parmağındaki yüzüğü çıkaramayan onlarca kişi de kesilmesi için itfaiyeye haber verdi. İzmir'de asılsız ihbarların sayısı yılda 185'i buldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı verilerine göre, bu yılın ilk 11 ayında toplamda 39 bin 966 ihbar yapıldı. İhbarlarda ilk sırayı 14 bin 237 ile yangınlar aldı. Bunu 7 bin 422 ihbarla, bilgi talep edenler izledi. İtfaiye Daire Başkanlığı'nın verilerine göre, kediler başta olmak üzere hayvanların kurtarılması için bu yıl içerisinde toplam 4 bin 523 ihbar yapıldı. Ekipler tüm ihbarları değerlendirdi. Önceliği yangınlarda mahsur kalanları kurtararak, yangınlara, sel ve su baskınları gibi olaylara müdahale etmek, trafik kazalarında araç içerisinde sıkışanları kurtarmak olan itfaiye ekipleri, mesainin önemli bir kısmını da asılsız veya görevleri dışında yapılan ihbarlarda harcıyor. Yıl içerisinde asılsız çıkan ihbar sayısı ise 185. İtfaiye Santral Çavuşu Ercan Dağlı (37), özellikle yaz aylarında iş yoğunluğunun arttığını, her ihbarı titizlikle değerlendirdiklerini söyledi. Bazı asılsız veya görevleri dışında yapılan ihbarlar nedeniyle daha büyük olaylara müdahale etmekte geç kalabildiklerini belirten Ercan Dağlı, "Her ihbar bizim için gerçek ihbardır. Genelde tüm ihbarlara gidiyoruz. Görev olarak günde 50 olaya çıktıysak, bunun 5 veya 10'u asılsız çıkıyor" dedi.
'LÜTFEN İHBARLARDA DAHA HASSAS DAVRANIN'
Özellikle kedi kurtarmak için çok fazla ihbarın geldiğini belirten Ercan Dağlı, şunları söyledi:
"Çatılara veya ağaçlara çıkan kedilerin kurtarılması için çok fazla ihbar geliyor. Bizler de hayvanları çok seviyoruz. Bu konuda duyarlı vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Fakat hayvanlar doğası gereği çatıya veya ağaca çıkabiliyor. Buralarda geziniyor. Hayvanları görenler, onların mahsur kaldığını düşünerek ihbarda bulunuyor. Olay yerine gittiğimiz zaman kedi bulunduğu yerden atlayabiliyor. Bu da daha kötü sonuçlar doğurabiliyor. Kedilerin birbiriyle oynayarak ağaca çıkması doğal, sonrasında kendisi de inebiliyor. Bunu vatandaşlara anlatmaya çalışıyoruz. Hayvan kurtarmak için itfaiye arandığında, biz de aracımızı gönderiyoruz. Bu tür durumlarda filomuzu zayıflatmış oluyoruz. Böyle olaylara gönderdiğimiz merdivenli araçlarla belki daha fazla insan hayatını kurtarabiliriz. Elbette hayvan hayatı da bizim için çok önemli. Ama doğası gereği bir kedi ağaca çıktığında bile indirilmesi için itfaiye aranıyor. İnsanlar yanan bir binada mahsur kalmışsa, biz de aracımızı uzak bir noktada kurtarmaya göndermişsek, filomuzu zayıflatmışsak, bu durum insan hayatına mal olabiliyor. Biz bu konuda vatandaşların biraz daha sağduyulu olmalarını bekliyoruz."
'KAÇAN MAYMUNU İÇİN YARDIM İSTEYENLER OLUYOR'
Kimilerinin ise şahsi papağan veya maymunu kaçtığında da itfaiyeyi arayarak, "Maymunum ağaçtan ağaca atlıyor" diyerek yakalanması için yardım istediklerini söyleyen Ercan Dağlı, ekiplerin bu tür durumlara müdahale etmesinin söz konusu olmadığını anlattı. Evinin anahtarını unutan bazı kişilerin ise, itfaiyenin kapıyı açması için, "Ocakta yemek unuttum" gibi ihbarlarda bulunduğuna dikkat çeken Dağlı, bu tür olaylarda da genelde ihbarcıların kapılarını açarak geri döndüklerini ifade etti. İtfaiye ekiplerinin yaptığı bir diğer işlem ise yüzük kesme. Eli şiştiği için yüzüğünü çıkaramayan kişilerin yaptığı başvurular üzerine, AKS 110 ekipleri, yüzük kesme aparatı ile vatandaşların yüzüğünü keserek çıkarıyor. 

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