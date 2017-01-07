İzmir'in ilçelerinde yağmur, yüksek kesimleri ise kar etkiledi - ek fotoğraflar
07 Ocak 2017 Cumartesi 12:25
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