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İzmir'in ilçelerinde yağmur, yüksek kesimleri ise kar etkiledi (2)

İZMİRLİLERİN KAR KEYFİ İzmir'de, kent merkezine araçların üstlerini ve evlerin çatılarını beyaz örtüyle kaplayacak kadar yağan kar, yüksek kesimlerde ise daha fazla yağdı. Bu bölgelerde yerleri tutan karın keyfini çıkarma fırsatını...

İzmir'in ilçelerinde yağmur, yüksek kesimleri ise kar etkiledi (2)

İZMİRLİLERİN KAR KEYFİ
İzmir'de, kent merkezine araçların üstlerini ve evlerin çatılarını beyaz örtüyle kaplayacak kadar yağan kar, yüksek kesimlerde ise daha fazla yağdı. Bu bölgelerde yerleri tutan karın keyfini çıkarma fırsatını kaçırmayan İzmirliler çoluk çocuk dışarı çıktı. Bazıları kar topu oynarken kardan adam yapanlar da oldu. Sürücüler ise araçlarını kullanabilmek için üzerlerindeki kar birikintilerini temizlemek zorunda kaldı.
KARLA MÜCADELE
Kar yağışından etkilenecek 40 noktada konuşlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece saatlerinden itibaren kar yağışının başlaması ile birlikte özellikle kentin yüksek bölgelerine müdahale etmek üzere gece alarma geçti. Bazı noktalarda kapanan yolları tuz serim araçları, kar küreme araçları ve iş makineleriyle açan Büyükşehir Belediyesi, buzlanma ihtimali olan bölgelerde de tuzlama çalışması yapıyor. Yapılan müdahalelerle kapanan yollar tekrar trafiğe açılırken, ekipler ihtiyaç olan bölgelerde çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Büyükşehir ayrıca, ilçe belediyelerine tuz desteği de sağlıyor.
YOLLARDA TUZLAMA YAPILIYOR
Büyükşehir Belediyesi, Merkez, Kuzey ve Güney olmak üzere üç bölgede 7 adet kar küreme ve tuz serim aracı, 18 adet greyder, 15 kamyon, 8 hizmet aracı ve 155 kişiden oluşan tuzlama ekibiyle çalışıyor. 
YAĞIŞ DEVAM EDECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2'nci Bölge Müdürlüğü, hafif ve yer yer mutedil kar yağışının bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde yarın sabaha kadar devam edeceğini ve daha sonra etkisini kaybedeceğini, hava sıcaklığının azalarak mevsim normallerinin 7 ila 10 derece altına düşeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

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