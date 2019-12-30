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İzmir'in dağları karla kaplandı
TÜRKİYE'yi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları, İzmir'in dağlarını da beyaza bürüdü. Kent merkezini çevreleyen Nif Dağı ve Yamanlar Dağı, Bornova'ya bağlı Eğridere Mahallesi'nin yüksek kesimleri ve Urla'nın tepelerine kar...
GENEL 30.12.2019, 14:42
TÜRKİYE'yi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları, İzmir'in dağlarını da beyaza bürüdü.
Kent merkezini çevreleyen Nif Dağı ve Yamanlar Dağı, Bornova'ya bağlı Eğridere Mahallesi'nin yüksek kesimleri ve Urla'nın tepelerine kar yağdı. Kar, yerleşim alanlarına düşmezken, yağmurla beraber esen şiddetli rüzgar, özellikle Bornova Evka 3, Evka 4 gibi yüksek mahallelerde vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Kent merkezini çevreleyen Nif Dağı ve Yamanlar Dağı, Bornova'ya bağlı Eğridere Mahallesi'nin yüksek kesimleri ve Urla'nın tepelerine kar yağdı. Kar, yerleşim alanlarına düşmezken, yağmurla beraber esen şiddetli rüzgar, özellikle Bornova Evka 3, Evka 4 gibi yüksek mahallelerde vatandaşlara zor anlar yaşattı.
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