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İzmir'in bekçileri göreve hazır

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR Emniyet Müdürlüğü'ne atamaları yapılan 750 bekçiden, eğitimleri tamamlanan 228'i, Bornova'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde gerçekleşen törenle yemin etti. Yaklaşık 25 yıllık aradan sonra Emniyet...

İzmir'in bekçileri göreve hazır

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR Emniyet Müdürlüğü'ne atamaları yapılan 750 bekçiden, eğitimleri tamamlanan 228'i, Bornova'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde gerçekleşen törenle yemin etti.
Yaklaşık 25 yıllık aradan sonra Emniyet Teşkilatı bünyesinde görev yapmak üzere istihdam edilmeye başlanan bekçiler, İzmir'deki görevlerine başladı. İzmir'e atamalarının yapılmasının ardından hizmet içi eğitimlerini tamamlayan 228 çarşı ve mahalle bekçisi, bugün Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde gerçekleşen törenle yemin etti. Törene, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı ile bekçilerin yakınları katıldı.
Eğitimi birinci olarak tamamlayan bekçi Sami Özdilli törende yaptığı konuşmada, "Burada aldığımız eğitimin demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni korumada ve onun düşmanlarına karış vereceğimiz mücadelede yolumuzu aydınlatacağına inancımız tamdır. Ben ve arkadaşlarım, eğitimlerimiz süresince insan haklarına saygılı, demokrasiyi özümsemiş, bilgili, ahlaklı, milli kültürümüze bağlı, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri yakından takip eden, çağdaş bekçiler olarak yetiştirilmenin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.
İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ise geçen yıl 5 Ocak'ta, İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis Fethi Sekin'i hatırlatarak, "Bu kentte, bekçisinden il emniyet müdürüne, bana kadar, hepimiz vatan için canımızı vermeye hazırız" diye konuştu.
MAYIS'TA SAYI 750 OLACAK
İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, bekçilerin tekrar emniyet teşkilatında görülmeye başladığını vurgulayan Aşkın, "Çarşı ve mahalle bekçiliği ilk İstanbul'da başlamıştı, 750 bekçi kadrosunun da İzmir'de istihdamına karar verilmesi üzerine, bu güzel kentimizde de bu uygulamaya başlandı. Şimdilik 228 arkadaşımızla başladı, önümüzdeki ay da geri kalan arkadaşlarımız eğitimlerini tamamlayınca 750 sayısına ulaşacağız" dedi.
Aşkın, İl Emniyet Müdürlüğü olarak, İzmir'in daha güvenli olması için, gençlerin, çocukların, kadınların kendilerini daha güvende hissetmeleri için çok büyük projeler geliştirdiklerini belirterek şunları söyledi:
"Biz istiyoruz ki İzmir'de hiç uyuşturucu satılmasın, terör eylemi olmasın, hiçbir evde hırsızlık olayı olmasın, İzmir'e turistler gelsin, sanayisi gelişsin, kültürü gelişsin. Bunun için, emniyet teşkilatı olarak üzerimizdeki yükün çok ağır olduğunu biliyoruz ve bu amaçla hareket hareket ediyoruz. İşte bugün aramıza katılan bu yiğit arkadaşlarımız, bekçilerimizle birlikte bu hedeflerimizi gerçekleştirmek adına biraz daha güçlenmemizin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir aylık süreç içerisinde eğitmen arkadaşlarımız büyük çaba sarf ettiler ama bu arkadaşlarımız da çok çabuk öğrendiler. Sokaklarda suçla ilk karşılaşacak olan çarşı ve mahalle bekçilerimiz, polis memurlarımız ve orta kademe polis amirlerimiz bu işin en önemli ayağını oluşturuyorlar. Onları çok iyi eğitmemiz gerektiğinin bilinciyle, bekçilerimize sıkı bir eğitim verdik ve onlar da bundan fayda sağladılar."
Tören, düzenlenen kokteyl ile sona erdi.

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