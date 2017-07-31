İzmir'in asırlık çınarlarının ömrü uzatılıyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, yüzyıllara meydan okuyan çınar ağaçlarını zararlı bakterilerden arındırarak çürüyen ve ölü dokuları özel ilaçlarla tedavi ediyor. Ardından da tıpkı diş tedavisinde olduğu gibi dolgu uygulaması yapıyor. Rüzgarda yıkılma riski taşıyan dallar ise çelik tellerle statik korumaya alınıyor. Yok olma tehdidi altındaki asırlık çınarların ömrü uzatılarak gelecek kuşaklara önemli bir miras olarak bırakılıyor.Kentteki yaşlı çınar ağaçlarını korumak ve bakımını yapmak için bir süredir yoğun bir program uygulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez rotasını Beydağ, Tire ve Torbalı'ya çevirdi. Kent merkezine uzak bölgelerdeki asırlık ağaçları zararlı bakterilerden arındıran Büyükşehir Belediyesi, ağaçların çürüyen kısımlarını özel ilaçlarla tedavi edip böcek tahribatına maruz kalan alanları ise özel macun ile kapattı. Yıllara meydan okuyan dev çınar ağaçları, bu 'gençleşme operasyonu' ile tarih tanıklığına daha uzun süre devam edebilecek hale getirildi. Anıt niteliği taşıyan çınar ağaçlarının bakım ve restorasyon işinin asıl amacının çürümüş veya çürümeye yüz tutmuş kısımlarını tedavi etmek olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, tehlike arz eden kısımların da güvenilir hale getirilmesiyle ağacın ömrünün uzatılmasını hedefliyor. Büyükşehir'in anıt ağaç bakım çalışmaları Konak, Bergama, Bornova, Karabağlar, Buca, Kemalpaşa, Menderes ve Foça'da devam ediyor.ASIRLIK AĞAÇLARA 'HAYAT ÖPÜCÜĞÜ'Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kovuk ve yara ağızlarında bulunan böcekler tarafından defalarca saldırıya uğrayan ve bakıma muhtaç bir duruma gelen 500-600 yıllık çınarlara müdahalede, önce böceklerin yarattığı tahribatı temizliyor. Gövdelerdeki ölmüş dokular ortadan kaldırılıp canlı dokuya ulaşmak için kazıma işlemi yapılıyor. Diş çürüklerinin tedavisinde olduğu gibi, çürük ve ölü dokular temizleniyor, bitkinin uzun yaşamasını sağlayan, çürüklere karşı önlem içeren özel dolgular uygulanıyor. Ağaç yüzeyindeki açık kovuklar da hava almayacak şekilde paslanmaz çivi, tel ve su bazlı özel alaşımla kaplanarak gövde dokusu koruma altına alınıyor. Bordo bulamacı ilacı ve koruyucu ilaçla ağaç sterilize edildikten sonra, kuruyan dalları budanarak bakımı yapılıyor ve gübreleme işlemi gerçekleştiriliyor. Zedelenme işlemlerinin tekrar yenilenmemesi için, her yıl kışlık ve yazlık olarak ağaçların bakım ve ilaçlamalarının yapılması gerekiyor. Statik olarak dengesizlik yaşayacak çürümüş ana dallarda da temel budamalar yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, rüzgardan sıkıntı yaşayacak dallar için de çelik tellerle gergi şeklinde statik koruma hazırlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıkılma ya da çürüme tehdidi altındaki asırlık çınarların gelecek kuşaklara önemli bir miras olarak bırakılmasını sağlıyor.

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