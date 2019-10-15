İzmir'in akciğerleri, rantçılar tarafından yok ediliyor

İZMİR'de, geniş ormanlığa sahip olan ve 'kentin akciğerleri' olarak adlandırılan Buca ilçesinin Kaynaklar bölgesi, rantçılar tarafından kullanılmaya başlandı. Bölgede bazı kişilerce hazine arazileri üzerindeki yüzyıllık çamlar kesiliyor, ağaçtan arındırılan bölgeler ya hobi bahçesine dönüştürülüyor ya da arazi üzerine ev yapılıyor. Muhtarlar, Çiftçi Malları Koruma Meclis Başkanlığı ve jandarma ile doğaseverlerin mücadelesi, zaman zaman yetersiz kalıyor.

Buca'nın Kaynaklar bölgesinde 'kentin akciğerleri' olan, hazineye ait ormanlık alanlar, rantçılar tarafından talan ediliyor. Yüzyıllık çam ağaçlarını kesen bazı kişiler, ağaçlardan arındırdıkları alanları ya hobi bahçelerine çeviriyor ya da arazi üzerine ev yapıyor. Kaynaklar Mahallesi Söğütlük mevkisindeki 2 dönümlük ormanlık alan, yakın zamanda kimliği belirsiz kişilerce talan edildi. Ağaçları kesenler, çevre sakinlerince durduruldu. Ağaç kesimi yapıldığı sırada yakalananlara, kaymakamlığa bağlı Kaynaklar Çiftçi Malları Koruma Meclis Başkanlığı'nca 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 4800 TL'lik idari para cezası kesiliyor. Ayrıca bu kişiler hakkında dava da açılıyor. 'İmar barışı'ndan yararlananlar, hobi bahçelerine su ve elektrik bağlandığına dikkat çekerken, beyan esas alınmadan yerinde denetim yapıldığı için düzenleme kapsamı dışında kalan hobi bahçelerinin yıkımı ise sürüyor.

'DOĞAYA SAHİP ÇIKMALIYIZ'

Kaynaklar'da 30 yıldır yaşayan, emekli Remzi Tırpancıoğlu (70), doğanın ve yeşilin korunması için mücadele ettiklerini söyledi. Tırpancıoğlu, hazine ve orman yerlerine saldırmak isteyenlerin, kepçeleri ve paletlileri getirip, kendilerine 1- 2 dönüm yer açtıklarını daha sonra buraları ya sattıklarını ya da yer sahibi olmak için çevirdiklerini anlattı.

Yeşilin korunması için öğrencileri getirip, bölgede gezi yaptırdıklarını ve ağacı, böceği tanıttıklarını belirten Remzi Tırpancıoğlu, şunları söyledi:

"Yemyeşil güzel doğamızın yok olmasını istemiyoruz. Çam ağaçlarımızı kurutuyorlar. Biz böceğimize bile sahip çıkıyoruz. Buralara fıstık çamı ekiyoruz. Okulları getiriyoruz, doğaseverleri getirip yeniden ağaçlandırıyoruz. Kızılçam ekiyoruz. Biz buraları güzelleştirmeye çalışıyoruz ama birileri devamlı Milli Emlak Müdürlüğü veya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait olan alanlara giriyor. Günah; bir çam kaç senede büyüyor? En az 60- 70 senede bu ağaçlar bize oksijen vermeye başlıyor. Doğamızı sevmeliyiz, sahip çıkmalıyız. İzmir'in can damarı burası. Burada kendin su kaynakları var. Herkes Kaynaklar'da yer sahibi olmak istiyor. Nereye kadar bu böyle gidecek? Biz burada doğaya sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bizim gibi doğayı koruyanlar olmasa, nefes alacak yer kalmayacak. Yetkilerin bu soruna sahip çıkması lazım."

'ORMANLARI YOK EDİYORLAR'

Doğancılar Mahallesi'nin muhtarı Nebahat Coşkun da kısa bir süre önce mahallesinin yoğun ormanlık alanlarında ağaç kesimi yapıldığı yönünde ihbar aldıklarını, bunun üzerine jandarmaya da haber vererek, olay yerine gittiklerini belirtip, ağaçları kesenleri kıl payı kaçırdıklarını söyledi. Coşkun, "Ormanları kesip, yok ediyorlar. Kimi hobi bahçesine çeviriyor kimi kendine ev yapıyor. Biz bunları istemiyoruz. Köyümüzün köy olarak kalmasını istiyoruz. Biz şehir hayatını yaşamak istesek şehirde dururduk. Köylerimiz bizim için önemli. Bir şeyler yapalım, yetiştirelim, köylümüz kalkınsın. Buralara talancıları sokmak istemiyoruz" diye konuştu.

Muhtar azası İbrahim Yılmaz (61) ise ağaçların kesilerek, bölgenin hobi bahçelerine dönüştürüldüğünü, kendilerinin sürekli talancılarla mücadele ettiklerini söyledi. Yılmaz, "Tüm bu olanlardan rahatsızız. Buralarda tarım yapılsın. Arazileri alanlar, hobi bahçesi değil tarım yapsın. Hayvancılık yapsın. Ormanlarımızın kesilmesini istemiyoruz. Ormanlar cennet. Bu ağaçlar kolay kolay yetişmiyor. 60 yılda yetişen ağaçlar 1 günde yok oluyor sonra hayat bitiyor" dedi.



