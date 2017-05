İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Baro'dan tutuklamalara tepki

İZMİR Gazeteciler Cemiyeti (İGC) ve İzmir Barosu, Sözcü gazetesi internet sorumlu müdürü Mediha Olgun ve İzmir muhabiri Gökmen Ulu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi. İGC Başkanı Misket Dikmen, Türkiye'de tutuklu gazeteci sayısının 166'a çıktığını, ancak her şeye rağmen mesleklerini yapmaya devam edeceklerini söyledi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sözcü gazetesine yönelik yürüttüğü soruşturmada, gazetenin İzmir muhabiri Gökmen Ulu ile internet sorumlu müdürü Mediha Olgun'un, tutuklanmasına, İzmir'deki meslektaşları basın açıklamasıyla tepki gösterdi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nde yapılan basın açıklamasına gazetecilerin yanı sıra İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel ve Musa Çam da, destek verdi. Basın açıklamasında tutuklanan Gökmen Ulu'nun gazetecilik yapan ağabeyi Oben Ulu da hazır bulundu.CEMİYET BAŞKANI AÇIKLAMAYI OKUDUİzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, son kararlarla Türkiye'de tutuklanan gazeteci sayısının 166'ya çıktığını belirterek, "Gazeteciler yine zor bir sabaha uyandı. Gökmen Ulu ve Mediha Olgun tutuklandı. Bu acı ve kabul edilemez bir uygulama. Meslektaşlarımız gazetecilik yaptıkları için tutuklandılar. Gazetecilerin terörle ilişkilendirilmesi, teröristlerle aynı kefeye konması vicdanlarda çok derin yaralar açıyor. Ülkemizde gazetecilik tutuklu. Gelen her gün bir öncekinden karanlık. Yurttaşların hukuka olan güvenleri bu kararla sarsılıyor. Yargının bağımsızlığına olan inanç örselenirse demokrasiden söz etmek nasıl mümkün olabilir? Hukukun bittiği yerde, her şey biter. Hukukun, muhalifleri, gazetecileri, aydınları yıldırma ve sindirme aygıta dönüşmesi çok tehlikedir. Bu tehlikeyi görüyor ve uyarıyoruz. Her şeye rağmen mesleklerimizi yapmaya devam edeceğiz" dedi."İLKER BAŞBUĞ NE KADAR TEDÖRİSTSE, ULU O KADAR FETÖ'CÜDÜR"İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan'ın da tutuklamaları kınadığı basın toplantısında konuşan Milletvekili Atilla Sertel, "Biz bu filmi gördük. Uzunca süre bize bu filmi seyrettirdiler. Mahkeme adı altında Silivri zindanlarında, koridorlarda bizim insanlarımıza, yıllarca acı çektirdiler. Senaryoyu yazanları, aktörleri, figüranlarını da biliyorduk. Sonunu da gördük. İlker Başbuğ'u, terörist diye Silivri'de yatıranlar, Mustafa Balbay gibi gazetecileri hücrelerde iki yıl tek başına tutanlar, 5 yıl süreyle yargısız infaza tabi tutanları biliyoruz. Dün İlker Başbuğ ne kadar terörist ise Gökmen Ulu da bugün o kadar FETÖ'cüdür. Gökmen Ulu, İzmir'in yetiştirdiği, kalemini gerçeketen satmamış ve satmayacak olan, bir takım zümrelerin üzerine giderken halkın çıkarlarını korkusuzca yazan bir arkadaşımızdır. Bir takım suç örgütlerine bulaştırmak isteyenlere buradan sesleniyoruz. O örgütlerle sizin ilişkiniz var. AK Parti'yi kazısanız altından FETÖ çıkar, FETÖ'yü kazırsanız altından AK Parti çıkar. Kendi üzerlerindeki suçu başkalarının üzenine atarak aklanmaya çalışıyorlar" dedi.Milletvekili Musa Çam da soruşturmaya değinip, tutuklamanın siyasi olduğunu söyledi. Gökmen Ulu tutuklandığı sırada yanında bulunan ağabeyi Oben Ulu, "Gökmen'in tüm meslektaşlarına selamı var" dedi.

FOTOĞRAFLI