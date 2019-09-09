İzmir Fuarı'nda geri dönüşüm enstrümanlarına ilgi

İZMİR Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) Türkiye'nin tek kadın kanun yapım ustası olan Burçin Bayar Babaoğlu tarafından sergilenen, atık malzemelerden yapılmış enstrümanlar ilgi çekti. Kürekten tavlaya, kurabiye kutusundan yağ tenekesine kadar değişik malzemelerle hazırlanan ukulele ile gitarlar, fuar ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu.İEF'te 88'inci kez kapıların açılmasının ardından birbirinden farklı stantlarda ziyaretçiler ağırlanıyor. Karşıyaka Belediyesi'nin standında da Türkiye'nin tek kadın kanun yapım ustası Burçin Bayar Babaoğlu tarafından sergilenen, atık malzemelerden yapılan enstrümanlar, ilgi görüyor. Kürekten kurabiye kutusuna, yağ tenekesinden tavlaya kadar farklı malzemeleri gitar ve ukuleleye dönüştüren Babaoğlu, aynı zamanda Karşıyaka Belediyesi'nde, yeni sezonda açılacak geri dönüşüm enstrüman kursu için tanıtım yaptı.'İNSANLARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ'Stantta enstrümanlarını sergileyen Burçin Bayar Babaoğlu, "Şubat ayından itibaren Karşıyaka Belediyesi tarafından atölyemiz kurulacak. Bu atölyemizde kursiyerlerimize geri dönüşüm enstrümanlarını yaptıracağız. Eski radyolar, kürek, kurabiye kutuları gibi malzemelerden enstrümanlar yapmayı amaçlıyoruz. Şu anda ürünlerimiz çok büyük ilgi görüyor ve dikkat çekiyor. Şimdiden kurslarımıza katılmak isteyen birçok kişi oldu. Hatta liste yavaş yavaş tamamlandı. Geleceğe dönük bir amaç olduğu için insanların daha fazla ilgisini çekiyor. Bir kurabiye kutusunu atıyoruz ve çevreyi kirletiyoruz; ama ben o kurabiye kutusundan gitar yapıyorum. Aynı zamanda göz zevkine hoş gelecek enstrümanlar elde ediyoruz. Bunların tamamı sahne ortamında rahatlıkla çalınabilecek enstrümanlar" diye konuştu.Türkiye'nin ilk ve tek kadın kanun yapım ustası olma unvanını taşıyan Babaoğlu, "Şu anda hamile olduğum için kanun yapımı konusunda siparişlerimi daha yavaş ilerletiyorum; ancak sağlığım elverdikçe yapmaya devam edeceğim. Türkiye'nin ilk ve tek kadın kanun yapım ustası unvanını almışken, bunu asla kaybetmek istemem. Bu yüzden işime devam edeceğim" dedi.