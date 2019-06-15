İzmir Edebiyat Festivali Murathan Mungan’la başladı

BU yıl 4'üncüsü düzenlenen İzmir Edebiyat Festivali'nin onur konuğu şair ve yazar Murathan Mungan oldu.Türkiye'den ve farklı ülkelerden önemli şair ve yazarları bir araya getiren İzmir Edebiyat Festivali bu yıl dördüncü kez düzenlendi. İtalya, Macaristan, Polonya, Suriye ve Filistin'den konuk edebiyatçıların katıldığı festivalin Kültürpark’ta düzenlenen açılış töreninde, bu yılın onur konuğu Murathan Mungan oldu.Mungan’ı dinleyen sanatseverler arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de vardı. Dilin toplumlar için önemine dikkat çeken Mungan, “Dilini kaybeden bir toplumun onu bir arada tutacak harcı kalmamış demektir. Bu ise asırlara yayılacak bir kayıptır. Edebiyat her çeşit akıl tutulmasına karşı bir panzehirdir" dedi. Hayalleri olmayan toplumların, bilim adamlarının da olmayacağını ifade eden Mungan, sözlerini şöyle sürdürdü:"İnsanlığın ilerlemesi için sanata ve edebiyata ihtiyaç vardır. Hayali olmayan insanlar yetiştiriyorsunuz. Hayalleri olmayan insanlarla gelecek kazanılmaz. Bireyselleşmemiş toplumlar neye inanırsa inansın, ümmet ve kabile aşamasında kalırlar. Ülkemizde kitap okuma alışkanlığının olmadığı bilinen bir durum. Sadece okuryazar olmak yetmez. Günümüzde edebiyatın, şiirin, tiyatronun öldüğü söyleniyor. Bunların ölümü bir bakıma insanlığın, uygarlığın, ruhun ölümüdür. Ölmezliğin ancak şehitlere yani yine ölülülere atfedildiği toplumlarda yaşamak ve yaşatmanın önemini vurgulamak gerekiyor. Şiir sanatını yalnızca aşk şiiri sandıkları gibi aşktan vazgeçtikleri zaman şiirle bağlarını da koparıyorlar. Çok az kitap okuyan kişilere bir kitap önerdiğimde ‘Bu roman biraz kalın, nasılsa filmini çekerler onu izlerim’ diyorlar. Bu insanlar kitap okuyan veya film izleyen değil konu takip eden insanlar. Konu dediğimiz şey ise çok yanıltıcı. Çünkü dünyada yazılmamış konu kalmadı. Edebiyat haz verir. Hazza düşman bir toplumda büyüdük. Muhafazakarlık kültüründen kopamadığımız için ayıp bir şey gibi algıladık. Oysa ben Reşat Ekrem Koçu’yu ne zaman okusam, haz duyuyorum."Gecede Grup Gündoğarken de sevilen şarkılarını seslendirdi.22 Haziran’a kadar sürecek festival kapsamında İtalya'nın yaşayan en büyük şairlerinden olan ve dünyaca tanınan Milo de Angelis de sanatseverler ile buluşacak.

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