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İzmir'e tahıl getiren yük gemisi, Midilli'de kayalıklara oturdu

UKRAYNA'dan İzmir'e tahıl getiren Togo bayraklı 'Bellatrix' isimli kuru yük gemisi, Yunanistan'ın Midilli Adası yakınlarında kayalıklara oturdu. Gemiyi kurtarma çalışmalarına başlandı. Yunan internet sitesi 'www.tanea.gr" haberine...

İzmir'e tahıl getiren yük gemisi, Midilli'de kayalıklara oturdu
UKRAYNA'dan İzmir'e tahıl getiren Togo bayraklı 'Bellatrix' isimli kuru yük gemisi, Yunanistan'ın Midilli Adası yakınlarında kayalıklara oturdu. Gemiyi kurtarma çalışmalarına başlandı.
Yunan internet sitesi 'www.tanea.gr" haberine göre, Ukrayna'dan dört gün önce yola çıkan ve İzmir'e tahıl götüren 114 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğindeki Togo bayraklı 'Bellatrix' isimli kuru yük gemisinin bugün sabah saatlerinde dümeni kilitlendi. Fırtınada sürüklenen gemi Yunanistan'a ait Midilli Adası'nın kuzeyindeki resif bölgede sürüklenerek kayalıklara oturdu. İçinde 12 kişi bulunan geminin, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin denetiminde şiddetli fırtınaya rağmen kurtarılması için çalışmalara başlandı.

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