Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

İzmir'e şehit ateşi düştü

NİĞDE'de, Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaptığı sırada düşüp ayağı kırılınca mahsur kalan dağcı Bülent Tuncay'ı kurtarmaya giden helikopterden düşerek şehit olan Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya'nın...

İzmir'e şehit ateşi düştü
NİĞDE'de, Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaptığı sırada düşüp ayağı kırılınca mahsur kalan dağcı Bülent Tuncay'ı kurtarmaya giden helikopterden düşerek şehit olan Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya'nın acı haberi memleketi İzmir'deki baba ocağına ulaştı.
Demirkazık Dağı'ndaki mahsur kalan dağcı Bülent Tuncay'ı kurtarmaya giden helikopterden düşerek şehit olan Harmankaya'nın acı haberi, askeri heyet tarafından Çiğli EVKA 6 semtinde oturan annesi Nuran Harmankaya'ya verildi. Oğlunun acı haberini alan anne Nuran Harmankaya'ya, ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Apartman önünde gözyaşlarına boğulan acılı anne, bayramın birinci günü yanından ayrılıp görevine dönen oğlu için "Daha yeni gönderdim, kara gözlüm" dedi. Nuran Harmankaya'nın acı çığlıklarını duyup balkonlarına çıkan vatandaşlar da, gözyaşı döktü.
BABA DA ACI HABERİ ÇALIŞTIĞI YERDE ALDI
Şehit Uğur Görkem Harmankaya'nın acı haberini babası Davut Harmankaya ise Foça ilçesinde çalıştığı iş yerinde öğrendi. Askeri heyetin teselli etmeye çalıştığı acılı baba yanındakilerle acısını paylaştı, 'vatan sağ olsun' dedi. Davut Harmankaya daha sonra eşi Nuran Harmankaya'nın yanına gelmek üzere İzmir'e doğru yola çıktı. Evli bir çocuk babası olan Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya'nın cenazesinin, eşi ve ailesiyle yapılacak görüşmeden sonra İzmir'de ya da Eskişehir'de toprağa verilmek üzere karar alınacağı ifade edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328