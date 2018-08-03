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İzmir'e gemi ile 6 bin 549 büyükbaş hayvan getirildi

TÜRKİYE'nin et ihtiyacını karşılamak için ithal edilen 6 bin 549 büyükbaş hayvan, gemiyle İzmir Alsancak Limanı'na getirildi. Gemideki hayvanlardan yayılan koku, liman çevresinde bulunanları rahatsız etti. Ülkenin et ihtiyacını karşılamak...

İzmir'e gemi ile 6 bin 549 büyükbaş hayvan getirildi
TÜRKİYE'nin et ihtiyacını karşılamak için ithal edilen 6 bin 549 büyükbaş hayvan, gemiyle İzmir Alsancak Limanı'na getirildi. Gemideki hayvanlardan yayılan koku, liman çevresinde bulunanları rahatsız etti.
Ülkenin et ihtiyacını karşılamak amacıyla ithal edilen 6 bin 549 büyükbaş hayvanı taşıyan, Bahama bayraklı BADER 3 isimli gemi, İzmir Alsancak Limanı'na demir attı. Bu sabah itibariyle gemiden yayılan kötü koku, sıcak havanın da etkisiyle, özellikle Alsancak bölgesinde yaşayanları rahatsız etti. İzmir Alsancak Limanı'na gelen büyükbaş hayvanların, veteriner kontrolünden geçirildikten sonra Türkiye'nin farklı illerine gönderileceği öğrenildi. Damızlık büyükbaş hayvanların 1-2 gün içinde gemiden tahliye edilmeleri bekleniyor.
Öte yandan, 16 Ağustos tarihinde 16 bin 900 büyükbaş hayvanın daha Alsancak Limanı'na getirileceği öğrenildi.

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