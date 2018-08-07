Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Haliç'teki 3 köprü yarın gece bir süre kapatılacak
Haliç'teki 3 köprü yarın gece...
Adalet Bakanı Gül'den dava kotası açıklaması
Bakan Gül açıkladı: Davalarda süre...
Muharrem İnce: CHP kurultay için bir gün bile beklememelidir
CHP'de kurultay kavgası büyüyor
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak

İzmir'e 'Binali Yıldırım Millet Bahçesi'

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılan genel seçim öncesindeki vaatlerinden olan millet bahçelerinden biri, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde hizmete açılacak. Kemalpaşa Belediyesi'nce yaklaşık...

İzmir'e 'Binali Yıldırım Millet Bahçesi'

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılan genel seçim öncesindeki vaatlerinden olan millet bahçelerinden biri, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde hizmete açılacak. Kemalpaşa Belediyesi'nce yaklaşık 550 bin metrekarelik alanda yapılan, içinde yapay göl ve 1 kilometrelik yapay derenin bulunduğu alanın adı 'Binali Yıldırım Millet Bahçesi' olacak. Gölde Osmanlı Dönemi'nin saltanat kayıklarıyla gezilebilecek.
Kemalpaşa Belediyesi'nin 'Binali Yıldırım Millet Bahçesi' projesinde sona yaklaşıldı. Yakın zamanda tamamlanarak, açılması beklenen, daha önce bataklık olan bölge, yapılan çalışmalarla bahçeye dönüştürüldü. Yaklaşık 550 bin metrekarelik alanda yapay göl ve 1 kilometrelik yapay dere bulunuyor. TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın adının verildiği parkta ayrıca Kanal İstanbul, 3’üncü Havalimanı ve Osmangazi Köprüsü'nün maketlerinin bulunduğu alan ile parkın ortasında görkemli cami olacak. 'Millet Bahçesi'ndeki gölette yer alacak Osmanlı Dönemi'nin saltanat kayıklarının ise büyük ilgi görmesi bekleniyor. Olta balıkçılığı yapanlar için gölete balık da bırakıldı.
Kemalpaşa Belediye Başkanı AK Parti'li Arif Uğurlu, "İlçemiz kültürüne, ekonomik ve sosyal yaşamına uygun, günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve gelecek nesillere aktarabileceğimiz bu proje ile İzmir’i Kemalpaşa’ya taşımayı planlıyoruz. Torbalı kara yolu üzerinde bulunan ve şehir merkezine 2 kilometre uzaklıkta olan bu projede yeşil alan, yürüyüş ve bisiklet yolu, ‘miniatürk’, iskeleler, çocuk oyun alanları, açık hava gösteri alanı, cami, balık restoran ve büfeler yer alacak" diye konuştu. 
Saltanat kayığına binen Başkan Uğurlu, gölde gezmenin çok keyifli olduğunu belirterek, "Göl etrafında yürüyüş alanları, rıhtım ve benzeri çalışmalar yapıp, gölün doğallığını bozmadan projemizi hayata geçirdik. Bu projeye de son başbakanımız, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın ismini vermeyi kararlaştırdık. Açılışta kendisine bir sürprizimiz de olacak" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328