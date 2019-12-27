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İzmir'den Sivas'a sımsıcak iyilik

İZMİR’in Bornova ilçesinde bulunan Halil Atila İlkokulu’nun 2’nci sınıf öğrencileri, öğretmenlerinin yoğurt kapları ve dil çubuklarından hazırladığı kasnaklarla örgü örerek, rengarenk atkı, bere ve boyunluklar ortaya çıkardı....

GENEL 27.12.2019, 08:24
İzmir'den Sivas'a sımsıcak iyilik
İZMİR’in Bornova ilçesinde bulunan Halil Atila İlkokulu’nun 2’nci sınıf öğrencileri, öğretmenlerinin yoğurt kapları ve dil çubuklarından hazırladığı kasnaklarla örgü örerek, rengarenk atkı, bere ve boyunluklar ortaya çıkardı. Çocuklar, bir aylık çalışma sonucu yaptıkları 700’den fazla ürünü Sivas’taki bir köy okulunda okuyan yaşıtlarına gönderecek.
İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Halil Atila İlkokulu’nun 2’nci sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenlerinin yönlendirmesiyle bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Bir ay boyunca, öğretmenlerinin farklı boyutlardaki yoğurt kapları ve tahta dil çubuklarından hazırladığı kasnaklarla rengarenk bere, atkı ve boyunluklar ören çocuklar hem el becerilerini hem de empati duygularını geliştirdi. Hiç tanımadıkları yaşıtlarının yüzünü güldürmek için emek veren öğrenciler her hafta atölyeye giderek, 2 ders saatini örgüye ayırdı. Velilerin de desteklediği proje kapsamında, 350 çocuğun ortaya çıkardığı ürünler, kolilere koyularak, okuldan bir sınıf öğretmeninin ilk görev yeri olan Sivas’ın Kale ilçesindeki Vali Aydın Güçlü İlkokulu’nda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderilecek. Düşünceli minikler, paketledikleri el emeği ürünlerinin içine kendi elleriyle yazdıkları küçük notları da ekledi.
'ONLARA DA TERAPİ OLDU'
25 yıldır öğretmenlik yapan sınıf öğretmeni Gülserap Yiğitalp, öğrencilerinin tablet ve televizyondan uzak kalarak, ilmik ilmik iyilik işlediklerini belirtip şöyle dedi:
"Tüm 2’nci sınıf öğretmeni arkadaşlarım emek verdiler. Atık malzemelerle başladık. Çocukların kimisi 5, kimisi 10 kiloluk yoğurt kapları getirdi. Kapları yapılacak ürünün büyüklüğüne göre seçtik. Görsel sanatlar ve serbest etkinlik derslerini kapsayan güzel bir çalışma yaptık. Çocuklar öncelikle tabletten ve telefondan uzak kaldılar. Velilerimiz bu konuda çok güzel geri dönüşler yaptı. Çocuklarda hummalı bir çalışma oldu, hepsinin elinde yoğurt kovaları vardı. Malzemesini unutanlar üzüldü, anneleri getirdi. Sınıf mevcutlarımız 30- 32 olduğu için sıkışık sıkışık oturdular atölyede, ipleri birbirine dolaştı. İlmeği kaçanlar oldu fakat sabırlı olmayı, zorluklarla baş edebilmeyi öğrendiler. Çocuklar 7- 8 yaşında olmasına rağmen ummadığımız bir başarı elde ettik. Empati duyguları gelişti, yaşıtları soğukta üşümesin diye böylesine güzel bir çalışma yaptılar. Temeli iyilik ve sevgiydi. Aynı zamanda terapi de oldu onlara. Kendilerine de örmeye başladılar. Öğretmenler gününde ördükleri ile bize hediyeler getirdiler. Proje devam edecek, şiş çubuklarına geçeceğiz. Velilerimizden birisi teknoloji tasarım öğretmeni olduğu için de bize çok yardım etti. Birer ikişer veli geldi, bize çok yardımcı oldular."
Okul Müdürü Çetin Yılmaz ise, "Amacımız etkinliklerle çocuklarımızın becerilerini geliştirmesini sağlamak, yeteneklerini ortaya çıkarmak. Bu aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi oldu. Çocuklarımız bunu yaparken Sivas’taki öğrencilerin yüreklerini ısıtmak istedik" diye konuştu.
'ÖRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'
Öğrencilerden Sine Atalay, "Atkı, şapka ördük. Yaparken güzel zaman geçirdik. Mutlu oldum. Biz bunları gönderince beğendiklerini giyip üşümeyecekler" dedi. Melek Yüsra Bozkurt, "Ben daha önce hiç örgü örmemiştim. Sivas’taki çocuklar sevinecekler, kış günlerinde takacaklar, sıcacık olacaklar, üşümeyecekler" diye konuştu. Ömer Seyfettin Aydoğan, "Örgü örmeyi çok seviyorum. Sivas’taki çocuklara bir sürü şey ördük. Oradaki çocuklar çok mutlu olurlar. Bana böyle hediyeler gelse kendimi çok iyi hissederdim" diye konuştu. Enes Talha Avcı, "Onlar güzel güzel bunları takarken, biz de onlara örmeye devam edeceğiz. Bere, şapka öreceğiz. Annem ve babam çok sevindi. Örgü örmeyi çok seviyorum" dedi.

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