İzmir'den Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dün Ankara'da şehit cenazesinde yapılan saldırı, İzmir'de protesto edildi. CHP İzmir İl Örgütü tarafından düzenlenen eyleme, yüzlerce kişi katıldı. Eylemde konuşan CHP İl Başkanı Deniz Yücel, bu saldırıyı gerçekleştirenlerin arkasındaki güçlere karşı dimdik ayakta olduklarını söylerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de olayın hesabının mutlaka sorulacağını belirtti.

CHP İzmir İl Örgütü, dün Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit cenazesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı protesto için eylem düzenledi. Konak Meydanı'nda düzenlenen eyleme, yüzlerce kişi katıldı. Eylemde, CHP İzmir milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı. Eyleme katılanlar 'Kemal'e uzanan eller kırılsın' sloganları attı. Kalabalık ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını istedi.

'AYAKTA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Daha sonra konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, yapılanın şehidin ailesine de büyük saygısızlık olduğunu belirtti. Yücel, "Yapılan sıradan bir saldırı, sıradan bir provokasyon değildir. Bu son derece örgütlü bir eylemdir. Bu hain saldırı ülkemizin demokrasisine ve iç huzuruna yapılmış bir saldırıdır. Bunun azmettiricileri bellidir" dedi. Zehirli bir dil kullanıldığını, bu dili kullananların da dünkü saldırıda pay sahibi olduğunu kaydeden Deniz Yücel, "Bizler CHP'nin her bir üyesi olarak bu hain saldırıyı gerçekleştiren zavallıların arkasındaki güçlere karşı dimdik ayaktaydık, ayakta durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'SİYASETÇİLERİ SAĞDUYUYA DEVET EDİYORUZ'

Konuşmasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ankara Valisi Vasip Şahin'i de eleştiren Deniz Yücel, "Gün kızgın demiri soğutma günüyse herkes buna uygun davranmalıdır. Siyasetçileri sağduyuya davet ediyoruz. Basit siyasi menfaatler için ülkemizin birlik ve bütünlüğü feda edilemez. Bu saldırının ardından güç ve azmettiriciler derhal yargı önüne çıkarılmalıdır. Bu olayın failleri bellidir" dedi.

Cenaze töreninde güvenlik zafiyetinin olduğunu savunan Yücel, buna yol açanlar hakkında gerekenlerin yapılmasının önemli olduğunu kaydederek, "Ankara Valisi ve İçişleri Bakanı daha önce sarf ettiği sözler dikkate alınarak derhal istifa etmeliler, o koltukları boşaltmalıdırlar. Milli Savunma Bakanı'na da bir sorumuz var; Genel Başkanımızı linç etmek isteyen, o evi yakın diyen hainlere dönüp de 'Mesajınızı verdiniz' demek ne anlama gelmektedir? Bu organize güruh ne mesajı vermiştir? Savunma Bakanı'nın kurduğu bu cümle nasıl bir cümledir? Bundan sonra sorumluluk makamındakiler kullandıkları dile dikkat etmelidir" ifadelerini kullandı.

'VATANIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Soğukkanlılıkla oynanmak isteyen oyunu bozacak güçte olduklarını belirten İl Başkanı Deniz Yücel, "Bizler Kuvayı Milliye'nin devamı olan CHP'yiz, bizler bu vatanı sahipsiz bırakmayacağız. Sizlerle birlikte Cumhuriyete, barışa, hoşgörüye, Atatürk'e sahip çıkan İzmirlilerle, vatanımıza, milletimize, CHP'ye, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'EL ELE, KOL KOLA YÜRÜYECEĞİZ'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de eylemde konuşma yaptı. Soyer, "Genel Başkanımıza daha önce Artvin'de bir saldırı yapıldı. Biz bedel ödedik. Biz bedel ödemekten korkmuyoruz. Bilmedikleri bir şey var; biz tohumuz, bir gider bin geliriz. Biz o bedeli ödemeye hazırız. Önümüz pırıl pırıl bir gelecek, el ele, kol kola yürüyeceğiz. Bunları da yanlarına bırakmayacağız, elbet hesabını soracağız" dedi.

'İYİ PARTİ OLARAK LANETLİYORUZ'

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da açıklama yaptı. Kırkpınar, "Cumhuriyetimizin kuruluş şehri İzmir'den sesleniyorum. Artvin'de PKK teröristlerinin saldırısına maruz kalmış bir insana kalkan eller namussuzlarındır. Bu alçakça saldırıyı bizler İYİ Partililer olarak lanetliyoruz. Ben İzmir'den, bu şehirden, bu ülkeyi yönetenlere sesleniyorum; Her siyasetçinin idealleri vardır, siz muradınıza ermiş olabilirsiniz, biz bu vatanı sevenler olarak 'Siz muradınıza erdiniz, bizim kardeşlik umudumuz bu topraklarda sonsuza kadar yaşayacak' diyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP İzmir milletvekilleri de yaptıkları açıklamalarla saldırıyı kınadı. Konuşmaların ardından, kalabalık dağıldı.



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