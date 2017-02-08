İzmir'den ihraçlara tepki

İZMİR, () - İZMİR Emek ve Demokrasi Güçleri öncülüğünde Konak İlçesi'nde toplanan bir grup, son çıkan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında kamu görevlilerin ihraç edilmesine tepki gösterdi.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, dün, çıkarılan KHK kapsamında kamuda çeşitli görevlerdeki 4 bin 481 kişi ihraç edilmesine tepki göstermek için bugün saat 18.00'de Konak İlçesi'ndeki Sümerbank eski hizmet binası önünde basın açıklaması yaptı. Ellerinde, 'Susma, sustukça sıra sana gelecek' yazılı pankart taşıyan gruptakiler sık sık 'Direne direne kazanacağız', 'İşimizi, aşımızı geri istiyoruz', 'Baskılar bizi yıldıramaz' ve 'Ne darbe, ne OHAL, demokrasi derhal' diye slogan attı. Grup adına basın açıklamasını Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) dönem sözcüsü Bahri Akkan yaptı.

Akkan, "Barbarlığın, diktatörlüğün, yağmacılığın, faşizmin ve şeriat özlemciliğinin ülkemizde bugünkü adı OHAL ve KHK'ler olmuştur. Faşizm AKP eliyle her gün yeni saldırılar gerçekleştirmekte ve kurmaya çalıştığı rejimin önünde engel gördüklerine saldırmaktadır. Kamu emekçilerini açlıkla terbiye etmeye çalışanlar bunun hesabını er ya da geç tarih önünde emekçilere ve yoksul halka vereceklelerdir. Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, diz çöktüremeyecek, yaşanılanların hesabını sormamızı engelleyemeyeceklerdir. Tarihte hep son sözü saldıranlar değil, direnenler söylemiştir. Bu saldırılar sırça saraylarda yaşayanların, saraylarının saltanatlarının çatırdadığının göstergesidir. Son KHK ile 115 barış akademisyeni olmak üzere 100'lerce KESK'li kamu emekçisi ihraç edilmiştir. Bu ihraçlardan, ilimiz İzmir de payına düşeni almıştır. KESK'e bağlı sendikalardan şube başkanlarımız, şube yöneticilerimiz, eski yöneticilerimizin de içinde olduğu üyelerimizden 30 kişi ihraç edilmiştir. Emek ve demokrasi güçlerini referandumda 'Hayır'ı daha güçlü haykırmaya davet ediyoruz. 'Hayır' çıkıncaya kadar durmak yok. Seferberlik ilan ediyoruz. 'Hayır', işçiler, emekçiler, yoksul Anadolu halkları için yeni bir günün başlangıcı olacaktır. Direneceğiz, mücadele edeceğiz ve son sözü bir gün mutlaka biz söyleyeceğiz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından KHK ile ihraç edilen Eğitim Sen 2 Nolu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç, daha kararlı bir şekilde müdahale etmeye devam edeceklerini söyledi. Bir süre slogan atmaya devam eden gruptakiler daha sonra dağıldı.

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