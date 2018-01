İzmir'deki üniversitelerden 'Zeytin Dalı Harekatı' için ortak destek açıklaması

Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, () - İZMİR'deki üniversitelerin temsilcileri, yapılan ortak açıklamayla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdiklerini duyurdu.

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak tarafından Ege Üniversitesi Yeni Senato Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında ortak açıklama okundu. Açıklamada, harekatın, Türkiye'nin uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan meşru hakkı olduğu vurgulanarak, "İzmir'deki Üniversiteler olarak, ülkemizin geleceği için terör örgütleriyle canını hiçe sayarak mücadele eden ordumuzun; komuta kademesinin ve askerlerimizin her zaman olduğu gibi bugün de yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz" denildi. EÜ Rektörü Prof. Dr. Budak'ın okuduğu ortak açıklama, şöyle:

"Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi ve İzmir Bakırçay Üniversitesi olarak Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve tek yumruk olduğumuzu belirtmek üzere bir araya geldik. Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kasteden her türlü terör örgütünün faaliyetlerine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı evrensel hukuka uygundur. Zeytin Dalı Harekatı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi terörle mücadele kararları ile Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Dolayısıyla Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilerek şanlı ordumuz tarafından sürdürülen bu harekat, meşru ve uluslararası hukuka uygundur. Bölgesinde güçlü bir aktör olan Türkiye'nin uluslararası barışa destek verebilmesi, bölgedeki terör tehditlerini bertaraf etmesiyle mümkündür. Türk Milletinden güç alan ordumuzun bölgede barış, huzur ve güven için başlattığı operasyonda muzaffer olacağına inancımız tamdır. İzmir'deki Üniversiteler olarak, ülkemizin geleceği için terör örgütleriyle canını hiçe sayarak mücadele eden ordumuzun; komuta kademesinin ve askerlerimizin her zaman olduğu gibi bugün de yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz.

Bölgeyi terör örgütlerinden temizleyerek huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmek amacıyla Afrin'de başlatılan sınır ötesi harekatta şanlı ordumuza ve kahraman Mehmetçiğe muvaffakiyetler diliyoruz. Zeytin Dalı Harekatı'nda ve ülkemizin birliği ve bütünlüğü mücadelesinde şehit olan tüm askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı diliyoruz."

Ege Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya; Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden, Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Yaşar Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Ali Nazım Sözer, Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Turan Gökçe, İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmihan Bayramoğlu ile İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Alptekin Kayalı katıldı.

