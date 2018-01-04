İzmir'deki üç hastanede lösemi tedavisi gören 107 çocuk için ünlüler seferber oldu

İZMİR'de, üç hastanenin onkoloji servislerinde lösemi tedavisi gören ve ilik nakli olmayı bekleyen 107 çocuk, Kan Ordusu Derneği'nin girişimiyle, ünlü isimlerin gönderdiği yeni yıl hediyeleriyle büyük mutluluk yaşadı. Dernek Başkanı Serhat Aytan, "Kişilerinin kafasına göre aldığı hediyeler, kişileri tatmin eder. Çocukların hayallerini sorarak aldığımız hediyeler ise çocukları mutlu etti" dedi.

İzmir'deki Kan Ordusu Derneği, kurulduğu günden beri, hastanelerin onkoloji servislerinde lösemi tedavisi gören ve ilik nakli olmayı bekleyen çocukları yıl başında sevindirdi. Yeni yıl için çocuklara sık destek veren şarkıcı Derya Uluğ ile bağlantı kuran dernek yönetimi, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi onkoloji servislerinde tedavi gören 107 çocuğun ismini tespit etti. Hangi hediyenin kendilerini mutlu edeceği sorularına verdikleri yanıtlar doğrultusunda çocukların istekleri belirlendi.

ÜNLÜLER HEDİYELER GÖNDERDİ

Ardından Derya Uluğ aracılığıyla bağlantı kurulan, aralarında şovmen Beyazıt Öztürk, şarkıcılar Cem Belevi, Buray, Ece Seçkin, Alişan, İlyas Yalçıntaş, Ediz, Aylin Coşkun, Simge Sağın, Arda Türegün, Caner Çalışır ve Kerimcan Durmaz'ın da bulunduğu ünlüler, Play Station'dan, Barbie bebek evlerine, akülü arabalardan tablet ve akıllı telefonlara kadar çeşitli hediyeleri gönderdi. Bu hediyeler, önceden belirlenen istekler doğrultusunda çocuklara dağıtıldı. Çocuklar, Ege Üniversitesi Hemotoloji Bölümü'nde düzenlenen partide gönüllerince eğlendi. Hediyelerle büyük mutluluk yaşadı. Çocukları bu mutlu anlarında, şarkıcılar Cem Belevi ile Derya Uluğ da yalnız bırakmadı. Organizasyonu yapan Kan Ordusu Derneği Başkanı Serhat Aytan, şöyle dedi:

"Kişilerinin kafasına göre aldığı hediyeler, kişileri tatmin eder. Çocukların hayallerini sorarak aldığımız hediyeler ise çocukları mutlu eder. Bu partide her çocuk mutlu oldu. Çocuklar hediyelerle büyük mutluluk yaşadı. Cem Belevi ve Derya Uluğ'un sadece çocuklar için İstanbul'dan kalkıp gelmeleri ise bizim için büyük mutluluk oldu. Çünkü çocukların yüzlerini güldürdüler. Hepsine teşekkür ediyoruz."



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