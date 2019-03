İzmir'deki servis kazasında yaralılardan 9'unun tedavisi sürüyor

Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'de, içinde down sendromlu çocukların da bulunduğu servis midibüsünün karşı yola geçip otomobille çarpıştıktan sonra devrildiği kazada yaralanan öğrenci, öğrenci yakını ve araç sürücülerinin aralarında yer aldığı 34 kişiden 9'unun hastanedeki tedavileri sürüyor. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında, Bayraklı'daki Şehir Hastanesi inşaatının bulunduğu yerdeki yan yolda meydana geldi. Bayraklı'dan aldığı down sendromlu öğrencileri, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte Örnekköy Mesleki Gelişim Merkezi'ne götüren Zülfikar Yüksel yönetimindeki 35 AEM 253 plakalı servis midibüsünün, iddiaya göre, freni boşaldı. Yüksel'in kontrolünden çıkan midibüs, beton bariyerlere çarparak, karşı şeride geçti, Önder Acılar yönetimindeki 35 KF 8463 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kazada, midibüsteki down sendromlu çocuklar, bazılarının yakınları, eğitimciler ve sürücüler dahil toplam 34 kişi yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan, aralarında midibüs şoförü Zülfikar Yüksel'in de bulunduğu 25 kişi taburcu edilirken, 9'unun ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Otomobil sürücüsü Önder Acılar'ın da tedavisi devam eden yaralılar arasında yer aldığı belirtildi.

İDARİ SORUŞTURMA AÇILDI

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, durumu kötüye giden hiçbir yaralının olmadığını belirterek, "Kazanın hemen ardından görevlendirdiğimiz ekipler, hastanelerde hem öğrencilerimizi, hem yakınlarını, hem de eğitimcilerimizi ziyaret etti. Çok şükür, durumu ağır olan hiç kimse yok. Bu tek tesellimiz oldu. Konuyla alakalı olarak adli soruşturmayı gerekli merciler yürütüyor. Biz de idari soruşturmamızı başlattık" dedi.

ZEYBEKCİ'DEN YARALI ÖĞRENCİLERE ZİYARET

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Zeybekci de Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne giderek, kazada yaralanan down sendromlu öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilere ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Zeybekci, olası bir ihmal durumunun bizzat takipçisi olacağını ve bu konuda kimsenin aklında bir tereddüt olmamasını istedi. Çocuklarla bir süre sohbet eden Zeybekci'ye, AK Parti Çiğli Belediye Başkan Adayı Dr. Okan Korkmaz da eşlik etti.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan midibüs şoförü Zülfikar Yüksel'in bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI