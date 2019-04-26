Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beyoğlu'nda taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 253
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü...
Sao Tome ve Principe'de gemi battı: 7 ölü
Sao Tome ve Principe'de gemi...
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...

İzmir'deki sendikalardan '1 Mayıs' çağrısı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, () - İZMİR'deki sendika temsilcileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için kent sakinlerini Gündoğdu Meydanı'na davet etti. İzmir'de Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye Devrimci...

İzmir'deki sendikalardan '1 Mayıs' çağrısı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, () - İZMİR'deki sendika temsilcileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için kent sakinlerini Gündoğdu Meydanı'na davet etti.
İzmir'de Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (TÜRK-İŞ) bağlı sendikaların temsilcileri, Emek ve Dayanışma Günü'nde Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak kutlamalara kent sakinlerini davet etti. 1 Mayıs Tertip Komitesi adına KESK Dönem Sözcüsü Necip Vardal, Kemeraltı Çarşısı girişinde ortak bildiriyi okudu. İzmirlilerden işçilere destek isteyen Vardal, "1 Mayıs İşçi Bayramı'nı karşılamaya hazırlanıyoruz. İzmir'deki emek ve meslek örgütleri olarak Gündoğdu Meydanı'nda buluşarak taleplerimizi birlikte haykırmaya davet ediyoruz" dedi.
DİSK Ege Bölge Temsilcisi ve İzmir 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Memiş Sarı ise 1 Mayıs'ta yapacakları etkinlik için saat 14.00'te, kent sakinlerini Gündoğdu Meydanı'na beklediklerini söyledi.
Açıklamanın ardından 'Yaşasın 1 Mayıs, alanlardayız', 'Birleşe birleşe kazanacağız', 'Birleşen işçiler asla yenilmez' sloganları atan sendika üyeleri, 1 Mayıs mitingine çağrı amacıyla hazırladıkları broşürleri Kemeraltı Çarşısı'nda dağıttı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328