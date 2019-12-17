İzmir'deki Las Tesis gösterisinde gözaltına alınan 20 kadın serbest

ŞİLİ'de kadınların başlattığı ve dünyaya yayılan danslı protestonun benzerini pazar günü İzmir'de yapan gruptan haklarında gözaltına kararı verilen 25 kadın, emniyetteki ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.

Şili'de kadın örgütünün kadına yönelik şiddete tepki göstermek için başlattığı ve sonrasında dünyanın birçok noktasına yayılan danslı gösteri, İstanbul ve Ankara gibi şehirler ile birlikte Pazar günü İzmir'de de yapıldı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde düzenlenen danslı gösteriye katılan 25 kadın hakkında gözaltı kararı verildi. Kadınlar, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bir kısmı gösteri günü bir kısmı da daha sonra adreslerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 20 kadının, daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi. İzmir Emniyeti'nden yapılan açıklamada, gözaltı kararı verilen birçok kadın hakkında, PKK, DHKP-C ve MLKP gibi terör örgütleriyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle daha önceden soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.



