İzmir'deki kazada ölen 7 kişi toprağa verildi

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Buca ilçesinde, karşı şeride geçip devrilen hafif ticari araca, başka bir hafif ticari aracın çarptığı kazada ölen 3'ü çocuk, 7 kişi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Kaynaklar Mahallesi girişindeki Kaynaklar Mezarlığı yakınında meydana geldi. Buca’dan Kaynaklar yönüne giden Turan Kaplan (38) yönetimindeki 35 JN 734 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüjü aşarak karşı şeride geçip yan yatan araca, Faruk İşçi yönetimindeki 45 TA 2734 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Kazada, tavan bölümünden darbe alan 35 JN 734 plakalı araçtaki 3'ü çocuk, 7 kişi hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü Faruk İşçi ise ağır yaralandı. Faruk İşçi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalenin ardından da Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada yaşamını yitiren Turan Kaplan, eşi Evin Kaplan (31), 7 aylık kızları Zeynep Lina Kaplan (1) ile Asel Kaplan (7), yeğeni Özgür Kaplan (13) ile kız kardeşi Funda Kaplan (26) ve konuşma engelli kardeşi Ferit Kaplan'ın (21) cenazeleri yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

PİKNİĞE GİDİYORLARDI

Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olan Turan Kaplan'ın, ailesi ve kardeşleriyle Buca Gölet mesire alanına pikniğe gittiği belirlendi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Otopsinin ardından ailelerine teslim edilen 7 cenaze, Buca Abil Efendi Camisi'ne getirildi. Cenazeye ölenlerin yakınları ve Buca Belediye Başkanı CHP'li Erhan Kılıç katıldı. Kılıç ölenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi.

Cami avlusuna yan yana dizilen cenazeleri görenler, gözyaşlarını tutamadı, bazı yakınları ise ayakta durmakta zorlandı. Cenaze namazının ardından ölenler için helallik alındı. Yakınları tarafından cenaze aracına konan cenazeler, Kaynaklar Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

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