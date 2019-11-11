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İzmir'deki Gaziantep Günleri'nde düşmeyen baklavalara yoğun ilgi 

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostan Pazar Yeri'nde bu yıl ilk kez düzenlenen ve  üç gün süren Gaziantep Tanıtım Günleri'nde maharetli ustalar hünerlerini sergilerken, mutfağa özgü birbirinden ilginç lezzetler yoğun ilgi gördü. Baklavadan...

GENEL 11.11.2019, 13:23

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostan Pazar Yeri'nde bu yıl ilk kez düzenlenen ve  üç gün süren Gaziantep Tanıtım Günleri'nde maharetli ustalar hünerlerini sergilerken, mutfağa özgü birbirinden ilginç lezzetler yoğun ilgi gördü. Baklavadan katmere, Antep fıstığından kebaplara kadar yöresel birçok ürünün sergilendiği tanıtım günlerinde, dikkati en çok tepsi ters çevrilmesine rağmen düşmeyen baklavalar çekti. Öte yandan ustalar, Antep'in yalnızca mutfağını değil, yöresel kıyafetlerini de İzmirlilere tanıttı. Tamamen doğal malzemelerden yapılan ve Antep'e özgü bir ayakkabı çeşidi olan yemenileri giyen ustalar, ziyaretçileri yöresel kıyafetlerle karşıladı. 
İzmir'de 8-11 Kasım'da gerçekleştirilen etkinlikte, maharetli ustalar hünerlerini sergilerken, Antep mutfağına özgü lezzetler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Gaziantep baklavasından katmere, kebaptan fıstığa kadar yöreye özgü birçok ürünün sergilendiği tanıtım günlerinde, en çok dikkati ise tepsi ters çevrilmesine rağmen özel şerbeti nedeniyle yere düşmeyen baklavalar çekti. Yaprakzade, dilber dudağı, prens, çikolatalı baklava, midye baklava gibi birbirinden ilginç baklavaların sergilendiği stantlarda, tepsileri ters çeviren ustalar, İzmirliler tarafından beğeniyle izlendi. Öte yandan ustalar, Antep'in yalnızca mutfağını değil, yöresel kıyafetlerini de İzmirlilere tanıttı. Tamamen doğal malzemelerden yapılan ve Antep'e özgü bir ayakkabı çeşidi olan yemenileri giyen ustalar, ziyaretçileri yöresel kıyafetlerle karşıladı. Gaziantep'in gastronomi bakımından dünya listeleri içinde yer aldığını söyleyen Gaziantepli Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Özaygut, Dünyaca ünlü mutfağımızı vatandaşlarımıza tanıtmayı amaçlıyoruz. Gaziantep'e gelemeyen ve orayı göremeyen kişilere bu tarz etkinliklerle Gaziantep'i anlatmaya çalışıyoruz. Burada gördük ki, İzmirliler, gerçekten Gaziantep mutfağını merak ediyorlarmış. Şu anda Gaziantep Tanıtım Günleri'nde çoğunluğu Gaziantepli ustalardan oluşmak üzere 60 farklı standımız var. Burada hedefimiz ise 150 bin vatandaşımızı ağırlamak dedi.  
'HAYRETLE KARŞILANDI'
Gaziantep'te çok fazla baklava çeşidi olduğunu söyleyen baklava ustası Ali Polat, Yıllardır Gaziantep'te bu işi yapıyorum. Şimdi de İzmir'i tatlandırmaya bin 100 kilometre mesafeden geldik. Bugün de standımızda şöbiyet, yaprak şöbiyet, yaprakzade, dilber dudağı, prens, çikolatalı baklava, midye baklava gibi birçok baklava çeşidini sergiliyoruz. Antep baklavasının özelliği ters çevrildiğinde dökülmemesidir. Her kim bu tepsileri çevirirse çevirsin baklavalarımız dökülmez. Bu durum İzmirli vatandaşlar tarafından büyük hayretle karşılandı. En çok dikkat çeken bu oldu diye konuştu. 
'İLK DEFA GÖRDÜM' 
Gaziantep Günleri'ni ziyaret eden vatandaşlardan Nermin Yazan, Ters çevrildiğinde düşmeyen baklavayı ilk defa görüyorum. Ustalarımızın gösterilerini hayretle izledik. Gaziantep'e daha önce gitmedim ancak buranın afişlerini görüp gezmek istedik dedi.
İzmir'de yaşayan ancak Gaziantepli olan vatandaşlardan Beyhan Özdemir ise, Ben Gaziantepliyim ancak orada ters çevrildiğinde düşmeyen baklavaları görmemiştim. Ustamızın marifeti olduğunu düşünüyorum. İzmir'de böyle bir etkinliğin yapılması çok güzel olmuş. Gaziantep kültürünün tanıtılması açısından oldukça faydalı buluyorum diye konuştu. 
İzmirlilerin katmere yoğun ilgi gösterdiğini belirten Gaziantepli katmer ustası Cuma Güler, Katmer hamurumuzu önceden hazırlayarak bekletiyoruz. Kaymağı, fıstık, şeker ve yağımızı koyuyoruz. Katmer farklı illerde de yapılıyor ancak asıl ünlendiği yer Gaziantep'tir. Gaziantep'in havası, suyu bambaşkadır. Orada yenen katmer diğerlerine benzemiyor. Fıstık kendi yöremizde, kendi topraklarımızda yetişiyor diye konuştu.
YEMENİYİ GİYDİ, SATIŞ YAPTI
Gaziantep'e özgü 'yemeni' adlı ayakkabılarıyla satış yapan baharatçı Sehma Nurdurur, Burada yöresel ayakkabıyla satış yapıyorum. Gaziantep'li olduğumuz her halimizden belli oluyor. Antep yemenisi ismindeki bu ayakkabıyı görüp de soran, hatta fotoğrafını çeken çok fazla kişi oldu. Gaziantep'de 7'den 70'e herkesin ayağında bu ayakkabı vardır. Gaziantep lezzetlerini İzmir halkına tanıtmak için buraya geldik. Kuru biber, biber, salça, patlıcan, kabak, acur, kuruyemiş gibi birçok ürünü burada sergiliyoruz. Misafirlerimizin ayağına Gaziantep'i getirdik. Burada en çok Antep fıstığı satışı yapıyoruz. Yeni mahsül antep fıstıklarımız yoğun ilgi gördü. Damak zevkini bilenler bu fıstığı alıyor diye konuştu.
'SEDEF VE BAKIRIYLA ÜNLÜDÜR'
Sedef ve bakırların Gaziantep'e özgü olduğunu söyleyen bakır ustası Muzaffer Demir ise, Gaziantep'e özgü sedef ve bakırları İzmir'e getirdik. Sedef işi dünyada Türkiye, Türkiye'de de Gaziantep'tedir. Bu iş bizim baba mesleğimiz ve sedef ile bakırdan akla gelebilecek her türlü hediyelik eşyayı üretiyor, bugün de burada sergiliyoruz. Bakır da her yörede var ancak Gaziantep'e özel işlemeler diğerlerinden farklı olarak nakışlıdır dedi.

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