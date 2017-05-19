İzmir'deki 19 Mayıs töreni Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı

Taylan YILDIRIM- Timur TARLIĞ- Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, () - İZMİR'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi töreni Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Anneler Günü için gittikleri gezide meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 24 kişinin acısını paylaşmak üzere İzmir Valiliği, törenin gösteri kısmını iptal etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İzmir Valiliği tarafından düzenlenen resmi tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yanı sıra CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır ile bazı İzmir milletvekilleri de katıldı.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu'nun, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Tatlısu, törende yaptığı konuşmada bugünün, Türk milletinin onur ve asaletiyle büyük önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde tarih sahnesine bir kez daha çıkarak, makus talihini tersine döndürmeye başladığı, milletin azim ve kararlılığı sayesinde Türk milletinin esaret altında yaşayamayacağının Samsun'dan başlayarak tüm dünyaya duyurulduğu tarihin 98. yılı olduğunu söyledi. Tatlısu, "19 Mayıs'ın sadece Türk milli kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, Türkiye Cumhuriyeti devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır. 19 Mayıs gençlik ve gelecek demektir" dedi.

Gençlik adına konuşmayı Gençlik Lideri Emel Albozkurt okurken, Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Reyhan Koca "o geliyor" adli şiiri, Konak AnadoLu Lisesi öğrencisi Burak Uçan ise "Mustafa Kemal'in neşesi" adlı şiiri okudu. Gençlik adına yapılan konuşma ve öğrencilerin şiirlerinin ardından Gençlik Lideri Haluk Gürleyen Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu. Törenin ardından Cumhuriyet Meydanı'na gelen Cuma Akşamı Bisikletçileri grubu, Atatürk Anıtı'nda fotoğraf çekildi. Ardından grup 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenledikleri gezi için Yunanistan'a doğru yola çıktı.

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