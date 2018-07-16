Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anma Programı'nda konuştu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma töreni CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde CANLI
KUTLAMALARDA KULLANILAN TOP MERMİSİ PATLADI: 4 ÇOCUK YARALI
Top mermisi patladı 4 çocik...
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...

İzmir'de zümrüt yeşili orman siyaha büründü

İZMİR'in Buca ilçesinde, prefabrik ev inşaatı sırasında demir keserken sıçrayan kıvılcımlardan tarlada başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangında 25 hektarlık alan yandı. Havadan çekilen görüntülerde zümrüt yeşili ormanın siyaha...

İzmir'de zümrüt yeşili orman siyaha büründü
İZMİR'in Buca ilçesinde, prefabrik ev inşaatı sırasında demir keserken sıçrayan kıvılcımlardan tarlada başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangında 25 hektarlık alan yandı. Havadan çekilen görüntülerde zümrüt yeşili ormanın siyaha büründüğü görüldü.
Sıcaklıkla birlikte orman yangınları da artıyor. Buca'nın Kaynaklar bölgesinde cuma günü tarlada başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yan taraftaki ormanlık alana sıçradı. Yangının çıkış nedeninin prefabrik ev inşaatı sırasında kesilen demirlerden sıçrayan kıvılcım olduğu belirtildi. Alevler ormanlık alanda yemşeşil ağaçları birkaç saat içinde adeta yuttu. Hızla büyüyen yangına 9 helikopter, 2 uçak, 25 arazöz ve 5 iş makinesiyle müdahale edilirken, 25 hektarlık alanın zarar gördüğü açıklandı. Geçen yıl da Gümüldür'deki yangında yüzlerce futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alan günlerce yanmış ardında acı bir tablo oluşmuştu.
Kaynaklar yangınında da zümrüt yeşili ormandan geriye simsiyah bir toprak kaldı. Kentin akciğerleri olan binlerce ağacın yandığı, canlıların doğal yaşamlarının yok olduğu alanın, havadan görüntüleri hüznü daha da artırdı. Cennet vadide uzanan çamlar, kavaklar yerini küle bıraktı. Ormanlık alan derin yara aldı. İzmirlilerin özellikle hafta sonları piknik yapmak ve temiz hava almak için yeşil bölgeyi siyaha çeviren görüntüler yürekleri sızlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325