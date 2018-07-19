İzmir'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı 2100'e çıktı (2)

CHP'Lİ VEKİLLER TOPLU ZEHİRLENME OLAYINI ARAŞTIRIYOR

Aliağa'ya gelen CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel, Bedri Serter ve Mahir Polat, önce hastanede tedavisi süren işçiler ve başhekimle görüştü. Ardından Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz'ı ziyaret eden heyet, ana yüklenici firma ile görüşmek istediklerini ancak firmanın siyasi partiler ile görüşme yapmak istemediğini açıkladığını belirtti.

Ziyaretlerin ardından heyet partilerinin ilçe binasında basın açıklaması yaptı. İlk konuşan CHP Aliağa İlçe Başkanı Özcan Durmaz, "Tablo son derece ağır. Tesis yönetiminin de konuya hassasiyetle eğildiğini öğrendik. Yükleyici firmaları gözden geçirmeye hazırlandıklarının bilgisini aldık. 'O firma ile anlaşmaları iptal ettireceğiz dediler" dedi. İzmir Milletvekili Bedri Serter ise "Burada iş güvenliği şirketinin de sorumluluğu var. Neden inceleme yapmadı? Neden bu firmanın önünü açtı, bunu da sorumlu tutuyoruz. İşveren firma, yemek firmasıyla sözleşmeyi fesh eder mi etmez mi bilmiyorum ama insanların ölmesini mi bekliyoruz? 50- 60 bin kişi yemek yiyor. Neden bu firmanın ürettikleri yemeklerden zehirleniyor? Yani firma da kendine bakmalı. Tahlillerin sonuçlarını bekliyoruz. Bu raporları genel başkanımıza da sunacağız. Takipçisi olacağız. Kamu davasına dönüşmesi anlamında süreci takip edeceğiz. Gerekli olan işlemlerin mesul firmaya dönmesi gerekiyor" dedi.

'SAADET ZİNCİRİ KURULMUŞ'

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Türkiye tarihinin en büyük zehirlenme vakası ile karşı karşıya olunduğunu öne sürerek, "Savcılık kovuşturma başlatmalı. Biz de bunun takipçisi olacağız. Yemek firmasının ortaklık yapısıyla ilgili incelemede bulundum. Ortaklardan biri, Türkçe Olimpiyatları düzenleyip onlara yemek veren bir vatandaş. Yine bakıyorsunuz Libya'daki kurtarma operasyonunda bir kumanyayı 15 dolara satan bir vatandaş. Diğeri ise Adalet ve Kalkınma Partisi eski milletvekilinin kardeşi. Yani burada bir saadet zinciri kurulmuş. Bu zincir de emekçilerin bedenleri üzerinden kendilerini zenginleştirir durumda. Bu saadet zincirinin ne kadar yukarılara gittiğini ise bu konuda yapılmayan araştırmalar gösteriyor. Kampla ilgili anlatılan verilere baktığımızda oranın bir işçi kampı değil toplama kampına dönüştüğünü görüyoruz. İnsanların yıkanamıyor, sağlıksız ürünlerle yaşamak zorunda bırakılmış. Bunlar incelenmeli, bununla ilgili önerge verilebilir. Karı, daha da yukarı çekmek için insanların hayatları ile oynamışlar" dedi.

Öte yandan; ziyaretlere katılan Milletvekil Atilla Sertel, toplantıda yer almadı.



Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), )



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