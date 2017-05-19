İzmir'de 'Yurttaş Girişimi'nden 19 Mayıs kutlaması

Timur TARLIĞ/İZMİR, () - İZMİR'de CHP öncülüğünde, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun katılımıyla, 'Yurttaş Girişimi' adı altında 19 Mayıs nedeniyle düzenlenen kutlama için yüzlerce kişi Konak'ta bir araya geldi. Buradan yürüyüşe geçen kalabalık Cumhuriyet Meydanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Törende konuşan İzmir Parlamenterler Birliği Başkanı Metin Öney, "Biz Türk Milletiyiz, sürü değiliz. Bir milletin büyüklüğü fertlerinin sayısıyla değil mertlerinin sayısıyla ölçülür" dedi.

CHP öncülüğünde, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun katılımıyla Yurttaş Girişimi tarfından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı programı için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önünde toplanan grup, yürüyüş yaparak Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, İl Gençlik Kolları Başkanı Sinan Sarıküse, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşma yapan CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Sinan Sarıküse, "Biz İzmirliler çok şanslıyız. İzmir’imiz aydınlığın, cumhuriyetin, kuruluşun ve kurtuluşun kenti. Bugün bizler Ata’mızın bize bıraktığı mirası kendimize ödev edindik. Sizler bizim büyüklerimiz, baş tacımızsınız. Bize yol gösterdiniz. Bizler o yoldan, Atatürk’ün yolundan asla ayrılmayacağız. Bizler 16 Nisan’da ‘hayır’a destek verdik. Biliyorduk ki bugünün ‘hayır’ı dünün Kuvayi Milliyesi’ydi. O ruhu her zaman yaşatacağız" diye konuştu. Sarıküse konuşmasının ardından alandaki kalabalığa, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okuttu.

"ÖLÜM ATATÜRK İÇİN GELECEKSE HOŞ GELDİ"

Çocukluğunda bu bayramların büyük coşkuyla kutlandığını söyleyen eski milletvekili İzmir Parlamenterler Birliği Başkanı Metin Öney ise, şunları söyledi:

"Şimdi görüyorum ki iş başa düştü. Onların hepsine yasak getirmişler. Biz 23 Nisan’ı, 29 Ekim’i, 19 Mayıs'ı izinle kazanmadık. Hiç kimseden izin alıp da o bayramlara sahip olmadık. Biz bu bayramları kanla, irfanla aldık. Bu bayramlar bizim varoluş sebeplerimizdir. Bayramlarımızı ebediyen yaşatacağız. Yasaklamalarla kimse bizi bu hakkımızdan mahrum edemez. Son yıllarda Ata’mıza dil uzatanlara şahit oluyoruz. Dil uzatan meczup, hainler, kendine bilmezler, Allah’a kul olacaklarına kula kul olan edepsizler şunu bilsinler ki dayandıkları dağlara yakında kar yağdıracağız. 16 Nisan’da sandığa gittik ve milyonlar hayır dedi. Gazi Meclisi’nin yetkileri kimse tarafından gasp edilemez dedik. Sonra 10 adam çıktı ‘evetler kazandı’ dedi. Biz milletin dediğine itibar edeceğiz. Bizim için muteber olan milletin söylediğidir. 16 Nisan’da olduğu gibi bugün de egemenliğimizi kimseyle paylaşmayacağız. Biz Türk Milletiyiz, sürü değiliz. Bir milletin büyüklüğü fertlerinin sayısıyla değil mertlerinin sayısıyla ölçülür. İzmir Marşı’na da laf atanlar oldu. O densizlere söylüyorum, yakın bir gelecekte Türkiye’nin bütün dağlarında çiçekler açacak. Eğer ölüm de dahil bu vatan, bayrak ve Atatürk için gelecekse hoş geldi sefa geldi."

‘Yurttaş Girişimi’ bileşeni adına ortak açıklamayı yapan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu İzmir İl Temsilcisi Tamer Yiğit Güler ise, "İzmirliler 19 Mayıs 1919’da yakılan Cumhuriyet meşalesini 2019’da yani tam yüz yıl sonra söndürmek isteyenlere karşı bugün hepimiz Mustafa Kemal’iz. Kimse 16 Nisan’daki yüzde 49 hayır olarak açıklanan sonucu kabul etmemizi beklemesin. Kabul etmiyoruz. Bu referandumun sonucu meşru değildir. Tam kanunsuzluk nedeniyle hükmü yoktur, geçersizdir. OHAL kalkmalıdır. YSK üyeleri istifa etmelidir. YSK kanunsuzluğu geri alınmalıdır" dedi.

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