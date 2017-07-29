İzmir'de Yunanistan'a geçmek isteyen 19 mülteci yakalandı

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'in Menderes İlçesi'nde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığında oldukları tespit edilen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Suriyeli 19 mülteci yakalandı. Olayla ilgili organizatör oldukları şüphesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Özdere Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sahil kesiminde göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine Kalemlik Mevkii'nde operasyon düzenledi. Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen Suriye uyruklu 10'u çocuk, 4'ü kadın 19 mülteci yakalanırken, organizatör olduğu tespit edilen Türk vatandaşı 3 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, mültecileri taşımada kullanıldığı tespit edilen bir bot, bir tekne motoru ve bir dümene de el konuldu.

Yakalanan 19 mülteci, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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