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İzmir'de Yerli Malı Haftası kutlandı

Her yıl okullarda 12- 18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası nedeniyle İzmir Sebze ve Meyve Hali'nde bir tören düzenlendi. Sektör temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda öğrencinin bulunduğu etkinlikte yerli malı tüketiminin...

GENEL 12.12.2019, 13:33

Her yıl okullarda 12- 18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası nedeniyle İzmir Sebze ve Meyve Hali'nde bir tören düzenlendi. Sektör temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda öğrencinin bulunduğu etkinlikte yerli malı tüketiminin önemine vurgu yapıldı.
İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (İZKOMDER) Başkanı Orhan Doğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda hal esnafı katıldı. Taze sebze ve meyvelerin her sabah dağıtımının yapıldığı haldeki etkinliğe Sevgi Ferit Akın Ortaokulu, Ege İhracatçılar Birliği Ortaokulu öğrencileri ile öğretmenler de eşlik etti. İZKOMDER Başkanı Orhan Doğan, yaptığı konuşmada ülke topraklarının verimine dikkat çekerek, Tükettiğimiz sebze meyvelerin yüzde 99'u yerli üretim olunca yerli tüketime destek için üçüncü kez haldeki bu etkinliği yapıyoruz. Okullara ve yaklaşık 12 bin öğrenciye sebze meyve gönderiyoruz. Ülkemiz yıllık 55 milyon ton sebze meyve üretimiyle Avrupa'da ilk sırada yer alırken dünyada 4'üncü sırada yer alıyor dedi. Dünyada nüfusun hızla çoğalması ve tarım alanlarının azalmasıyla tarımın öneminin giderek arttığını anlatan Doğan, bugüne kadar sanayiye dayalı üretim yapan ülkeler süper ülke konumundayken ivmenin tarıma doğru kaydığını ifade etti. Türkiye'de üretilen sebze meyvenin sadece yüzde 50'sinin ihracata gittiğini, yüzde 30'unun ise sofralara ulaşmadan kayıp olduğunu ifade eden Doğan geri kalan kısmının ise iç piyasada tüketildiğini söyledi. İç piyasada tüketilen sebze meyvenin yüzde 50'sinin kayıt dışı iken ancak yüzde 30'unun hallerde işlem gördüğünü anlatan Doğan Sebze meyvenin tamamen kayıt altına alınması, haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve tüketici haklarının bulunması, arz ve talep durumuna göre fiyat dengelerinin oluşması, halkımıza günlük taze sebze meyvenin sunulması gerekmektedir dedi.
EN BÜYÜK SERA OSB İZMİR'DE
İzmir'de Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgeleri projesinin ilk sonuçlarını aldıklarını ve bölgenin 21 numaralı sicil ile tüzel kişilik aldığını ifade eden İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de İzmir'in ilk tarıma dayalı organize sanayi bölgesinin 3 milyon metrekare büyüklüğe sahip olduğunu dile getirdi. Özgener şöyle devam etti
Hedefimiz jeotermal enerji ile ısıtılacak modern sisteme sahip teknolojik seralarda yıllık 80 bin ton kaliteli yaş sebze meyve üretmek ve 3 bin 500 kişilik istihdam ile ekonomiye katkı sağlamak. Ülkemizin en büyük sera ve jeotermal ısıtmalı organize sanayi bölgesi olacak. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklardan bir ricam var. Yediğiniz içtiğiniz ve kullandığınız herşeyin nerede üretildiğini hep araştırın. Merak edin.
İZMİR'DE TARIMSAL EĞİTİM
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise konuşmasında çocukluğunda kutlanan Yerli Malı Haftası anılarından örnekler vererek yavaş yavaş üretimin azaldığını savundu. Küresel güçlerin bütün dünyada uyguladığı politikalar ile yerli üretimin baltalandığını öne süren Soyer, şunları söyledi
Hibrit tohumların nasıl bütün dünyaya yayıldığını gördük. Bugün yeniden silkinmeliyiz. Ancak üretimi çoğaltmakla bir ülke güçlenir. Yerli malını korumanın önemini bütün ülkeye  yaymalıyız. Bütün İzmir uyurken hal çalışanları hizmet üretmenin telaşında. Sizler İzmir'i doyuruyorsunuz. Alın terinizin emeğinizin karşılığını almanızı diliyoruz. Diliyoruz ki Anadolu o bereketli günlerine tekrar döner. O rengarenk ürünleri bütün ülkeye ihraç etmenin ve Anadolu'nun her köşesindeki insana ulaştırmanın mutluluğunu yaşarız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tarım lisesi ve tarım üniversitesi kurmak üzere hazırlıkları sürdürüyoruz. Bilgiyle beslersek bu üretim güçlenir. Bu yüzden tarım konusunda ihtisaslaşmış eğitim kurumlarına ihtiyaç var.
İŞ DÜNYASINA DESTEK
İzmir Valisi Erol Ayyıldız da tarımsal ürünleri halka ulaştıran topraktan sofraya getiren herkese teşekkürlerini ileterek, Ülkemize özgü geleneksel bir etkinlik olan yerli malı haftası ülkemizin zor günlerinde ortaya çıkarak halkı tutumlu davranmaya ve olabildiğince yerli malı kullanmaya teşvik eden çoğumuzun çocukluğundan hatırladığı bir etkinliktir. Bugün savunma sanayi dahil olmak üzere bir çok stratejik sektörde kendi imkanlarımızla ürettiğimiz eserler bizleri gururlandırıyor. İthal edilen birçok ürünün eş değerini üreterek cari açığın azalmasına katkıda bulunmak istihdamı arttırmak uluslararası piyasalarda rekabetçi olmak için iş dünyasına destek veriyoruz diye konuştu. 
Etkinlik öğrencilerin Yerli Malı Haftası için yazdığı şiirleri okuması ve halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi

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