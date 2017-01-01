İzmir'de yeni yılın ilk bebeği Ozan Ali

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'de yeni yılın ilk bebeği, saat 00.22'de dünyaya geldi. Bebeğe, 'Ozan Ali' ismi verildi.

Makine teknikeri 33 yaşındaki Gürkan Gül ve 27 yaşındaki satış danışmanı Ferah İlknur Gül çiftinin ilk çocuğu 3 kilo 545 gram ağırlığındaki Ozan Ali, gözlerini yeni yılın ilk dakikalarında Özel Egepol Hastanesi'nde açtı. Baba olmanın sevincini ilk kez yaşadığını belirten Gürkan Gül'ün mutluluğu gözlerinden okundu. Gül çifti, çok mutlu olduklarını dile getirdi.

İzmir'de yeni yılın ilk bebeğine sahip olmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirten baba Gürkan Gül, "Oğlumuzu kucağımıza aldık yeni yılda. Allah her isteye ne nasip etsin. Şansımızda yılın ilk dakikalarına denk geldi. Allah herkese nasip etsin" dedi.

Anestezinin etkisinde olan anne Ferah İlknur Gül ise güçlükle, "İsmini Ozan Ali koyduk. Allah ismiyle büyümeyi nasip etsin" dedi.

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