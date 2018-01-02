İzmir'de yeni düzenleme trafiği felç etti

İZMİR'de tramvay çalışmalarından dolayı şehir içi trafiğinde yeni düzenlemeye gidildi. Gazi Bulvarı, Sahil Bulvarı yönüne tek yön olarak düzenlendi. Yeni düzenleme nedeniyle araçlar saatlerce trafikte kaldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bugünden itibaren Gazi Bulvarı'ndaki trafik akışını Konak yönüne doğru tek yön olarak düzenlendi. Cumhuriyet Bulvarı'nın Gazi Bulvarı ile Fevzipaşa Bulvarı arasında kalan kısmı da yine Konak'a doğru tek yön oldu.Trafik düzenindeki bu değişiklik nedeniyle bazı belediye otobüslerinin güzergahları da değişti. Yeni uygulama sabah işe gidenlerin trafikte saatlerce beklemesine neden oldu. Üçkuyular'dan saat 07.30'da yola çıkan bir sürücü, Alsancak'a saat 09.30'da girebildi. Özel araçla yaklaşık 10 kilometrelik yol iki saat sürdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sıkıntının, sürücülerin her zamanki alışkanlıklarını sürdürerek, kapalı olan Alsancak yönüne devam etmek istemesinden, körüklü araçların bulvara dönerken iki şeridi birden kapatmak zorunda kalmasından kaynakladığını öne sürdü. Yetkililer, Yeşildere'deki İZSU çalışması nedeniyle Sahil Bulvarı'ndaki yoğunluğun arttığını ve sabah saatlerinde Konak Tüneli'nden çok sayıda aracın Sahil Bulvarı'na inerek Alsancak yönüne girdiğini belirterek bunun da sıkışıklığı artırdığını savundu. Yetkililer, körüklü otobüslerin dönmeden Halit Ziya Bulvarı'na gönderilerek sorunu çözmeye çalışacaklarını bildirdi.

Öte yandan toplu taşım araçlarından metroyu tercih edenler de arıza nedeniyle zor anlar yaşadı. Teknik sorun nedeniyle yarım saat süreyle gecikmeli yapıldı. Duraklarda izdiham olurken, vagonların içinde de yoğunluk oluştu.



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