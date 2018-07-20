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İzmir'de yemek şirketleri denetimleri arttırıldı

İZMİR'in Aliağa ilçesinde işçilerin topluca zehirlenmesinin ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık İzmir İl Müdürlüğü denetimlerini sıklaştırdı. Müdürlük bünyesindeki gıda uzmanları, yemek şirketleri de dahil olmak üzere, oteller,...

İzmir'de yemek şirketleri denetimleri arttırıldı
İZMİR'in Aliağa ilçesinde işçilerin topluca zehirlenmesinin ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık İzmir İl Müdürlüğü denetimlerini sıklaştırdı. Müdürlük bünyesindeki gıda uzmanları, yemek şirketleri de dahil olmak üzere, oteller, restorantlar ve tüm işletmelerde incelemelerde bulundu.
Aliağa’da yapımı süren bir sanayi tesisinin inşaatında çalışan işçiler, üç gün önce akşam yemeğinde yedikleri düğün çorbası, pilav, İzmir köfte ve prefiterolün ardından fenalaşarak çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Hastanelere 2 bin 100 işçinin taşındığı zehirlenme olayının ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık İzmir İl Müdürlüğü, denetimlerini arttırdı. Müdürlük havaların ısınması nedeniyle gıdaların daha çabuk bozulmasından da yola çıkarak İzmir genelindeki tüm yemek şirketleri, oteller ve toplu halde gıda tüketiminin gerçekleştiği tüm alanları denetlemeyi artırdı. Gıda kalitesi, hazırlanışı, muhafazası ve hijyen gibi konularda incelemeler ve denetimler yapan ekipler, toplu zehirlenme olayının önüne geçmek için çalışıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İzmir İl Müdürü Zekeriya Erdurmuş, "Uygulamalarımız, her haziran sonu temmuz başı yaptığımız gibi rutin kontrollerdir. Çünkü bu dönemde havalar ısınıyor ve ısınan hava bazı gıda ürünleri üzerinde olumsuz anlamda etki ediyor. Biz de bunun doğuracağı olumsuz sonuçların önüne geçmek için uzmanlarımızla denetimlerimizi sürdürüyoruz" dedi. Gelecek dönemde, yeni denetim çalışmalarının başlatılacağını belirten Erdurmuş, "Özellik et ve et ürünleriyle süt ve süt ürünleri üzerinde titiz çalışıyoruz. Çünkü bu tür ürünler sıcaktan daha fazla etkilenmeye müsait ürünlerdir" dedi. Erdurmuş, ürünün kalitesi, içerisinde kullanılan malzeme kadar muhafaza biçimlerinin de önemli olduğunu, tüm gıda ürünlerinin, üretim aşamasından başlayıp vatandaşa ulaşana kadar talimatlarınca denetlendiğini belirterek, "Bizler için en önemli nokta vatandaşın sağlığı. Toplu halde gıda tüketiminin olduğu tüm alanlarda denetimler artarak devam edecektir" dedi.

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