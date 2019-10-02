İzmir'de, yaya güvenliği etkinliği

Davut CAN / İZMİR, () - İZMİR'de 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' etkinliğinde, yaya güvenliğine dikkat çekmek amacıyla tüm yaya geçitlerinde 13.00 ile 15.00 saatleri arasında kolluk kuvvetleri nöbet tuttu. İzmir Valisi Erol Ayyıldız da sürücülere broşürler dağıtıp, uyarılarda bulundu.



İçişleri Bakanlığı'nca, bu yılın 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmesi üzerine başlatılan farkındalık etkinlikleri, tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de sürüyor. 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' sloganıyla başlatılan etkinlikte, polis ekipleri, hem kent merkezi hem de ilçelerdeki yaya geçitlerinde, 13.00 ile 15.00 saatleri arasında nöbet tuttu.



Etkinlik kapsamında, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Cumhuriyet Meydanı yakınlarındaki bir yaya geçidine geldi. Vali Ayyıldız, Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde seyreden araçları durdurarak, sürücüleriyle tek tek konuştu. Sürücülere broşür veren Ayyıldız, onları yaya güvenliği konusunda hassas olmaları konusunda uyardı. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'ndan gelen öğrenciler de, ellerinde 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' yazılı dövizler taşıdı. Öğrenciler, bazı sürücülerin çok hızlı araç kullandıklarını ve yolun karşısına geçerken tedirgin olduklarını söyledi.



Etkinliğin önemine değinen İzmir Valisi Erol Ayyıldız, "Yaya güvenliğine dikkat çekmek, trafiğin olumlu yanlarını ön plana çekmek ve olumsuz yanlarını da ortadan kaldırmak için bir etkinlik yapıyoruz. Trafikteki en önemli unsur insandır. İnsanın, trafikteki en önemli unsur olduğunu vurgulamamız gerekiyor. İnsanı trafik etrafında dönen tüm olumsuzluklardan uzaklaştırarak, sağlıklı bir trafik ortamının oluşturulmasını sağlamak için çalışıyoruz. Her şey insan içindir ve sürücülerin de bunun farkında olması lazım. İnsanın en temel hakkı olan yaşama hakkının bugünden yarına en sağlıklı şekilde korunması gerekiyor ve bu anlamda 'öncelik yayanın' diyoruz" dedi.



Vali Ayyıldız, Emniyet Müdürü Aşkın ile beraber etkinlik boyunca sürücülere uyarılarını sürdürdü.

