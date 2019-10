İzmir'de yatık duran binaların yeniden risk analizi yapılacak

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinin Bostanlı semtinde 40 yılı aşkın süredir yatık halde bulunan ve depreme dayanıklı olmadığı raporlanan binalar için Valilik, dün bir tahliye tebligatı gönderdi. Bunun üzerine, mülk sahipleri ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile görüşmesinin ardından bir aylık süre içinde zemin ve binaların risk analizlerinin yeniden yapılması, bu süreçte vatandaşların bina içinde ikamet etmemesi ve çıkan raporun sonucuna göre karar alınması yönünde anlaşma sağlandı



Bostanlı semtindeki Cemal Gürsel Caddesi'nde dolgu zemine inşa edildiği için zaman içerisinde eğilen ve yaklaşık 40 yıldır bu şekilde yatık duran 130 daireli 5 bine için İzmir Valiliği dün tebligat göndererek bir hafta içinde boşaltılmasını istedi. Bu karara Bostanlı'nın en merkezi yerinde bulunan binalardaki dükkan ve daire sahipleri tepki gösterdi. Karar, bazı bölge sakinleri tarafından olumlu karşılanırken, bazıları tahliye süresinin kısa olması nedeniyle tedirginlik yaşadı. Dün mülk sahipleri ile bir araya gelen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, AFAD tarafından hazırlanan depreme dayanıklılık raporuna göre binaların boşaltılması gerektiğini söyleyerek, tahliye süresi konusunda çözüm aradı. Bunun üzerine, mülk sahiplerinden 10 kişi ve Başkan Tugay, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'la bugün görüşme yaptı. Görüşmeden çıkan karara göre yaklaşık bir aylık süre içerisinde zemin ve binaların ayrı ayrı risk analizleri yapılacak, bu sürede vatandaşlar binaların içinde bulunmayacak. Analiz raporlarından çıkan sonuca göre de, binaların yıkımına ve yeniden yapılandırılmasına yönelik kararlar alınacak.



'VATANDAŞLARIMIZA MAĞDURİYETLERİNDE YARDIM EDECEĞİZ'



Görüşme sonrasında bilgi veren Başkan Tugay, sosyal yardımlarda da bulunulacağını vurgulayarak şöyle dedi:



"Sayın Valimiz binaların, iş yerlerinin kullanılmaması ile ilgili bir taahhüt verilmesini istedi. Binaların içerisinde eşyaların kalabileceğini, bina içerisindeki düzenin korunabileceğini fakat mülk sahiplerinden daire ve dükkanları kullanmamalarını taahhüt etmelerini istedi. Yaklaşık bir aylık bir süre içerisinde zemin ve binaların ayrı ayrı risk açısından analizi yapılacak, yeni bir değerlendirme yapılacak. Çıkacak rapora göre, binaların yıkılması ve yeniden yapılanması ile ilgili bir karar vereceğiz. Bu süreci Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'yle beraber yürüteceğiz. Valimize de her aşamada bilgi vereceğiz. Sayın Valimiz, binaları boşaltma, başka yerde yaşamak zorunda kalma gibi durumlar için sosyal yardımlarda bulunabileceğini söyledi. Kendisine yaklaşımı için teşekkür ediyoruz. Süreci kurumlar arasında işbirliği ile yürüterek, mülk sahiplerine de bilgilendirme yapacağız. Taşınma durumu söz konusu olursa vatandaşlarımıza her türlü mağduriyetlerinde kendi imkanlarımız ölçüsünde maksimum yardımı göstereceğiz. Bunları net olarak tarif edemiyoruz çünkü henüz kimin nasıl bir yardıma ihtiyacı var belirlemiş değiliz. Bunun yanında büyükşehir belediyesi de eminim bu konuda onlara destek olacak. Onları da düzenli olarak bilgilendiriyorum."



'ZEMİN VE BİNA ANALİZLERİ BAĞIMSIZ FİRMA TARAFINDAN YAPILSIN'



Görüşmeye katılan daire sahiplerinden Sedef Şengül ise mülk sahiPlerinin kendi arasında birlik sağlayamamasından yakınarak, şunları söyledi:



"40 senedir o binada oturuyorum. Çocukluğumdan beri her deprem olayında bizimle ilgileniyorlar. Orada dükkan sahipleri var, büyük bir piyasa var. Dükkan sahipleri ve kiracılar kesinlikle oranın yıkılmasını istemiyor. Biz mülk sahipleri olarak bu toplantıda 4 kişiydik. Dükkan sahipleri mülk sahiplerini 'Çok para isteyecekler, üstüne para ödeyeceksiniz' diye korkuttukları için de özellikle yaşlı kesim binaların yıkılmasını istemediklerini beyan ediyorlar. Bu toplantıda belediye başkanımız bizi mağdur etmeyeceğini, kira yardımı yapacağını, taşınma masraflarımızı karşılayacağını söyledi. Güçlendirmeyi yapan firma kendi binalarının sağlam olduğunu beyan eden beyefendi orada mülk sahibi. Güçlendirme raporunu kendi almış. Ama kahvecinin olduğu binaya karşıdan baktığınızda yamuk olduğu gözle görülüyor. Biz kendi aramızda da anlaşamıyoruz. Zemin ve bina analizlerinin bağımsız bir firma tarafından yapılmasını istiyoruz. Devletimizden yardım bekliyoruz. Bize belirli bir süre verdiler, can güvenliğimizin olmadığını beyan eden bir dilekçe vereceğiz, şu anda evlerimizde oturmayacağız."