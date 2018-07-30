İzmir'de yanık kokusunu önleme seferberliği

İZMİR'de, Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi sahasındaki 4 farklı noktada birden çıkan ot yangını, geçmiş yıllarda susuzlaştırılarak havuzlarda depolanan ve kuruyan arıtma çamurlarını da etkiledi. Ot yangını kısa sürede söndürülürken, için için yanan kurutulmuş çamurlara kireç kaymağı püskürtülüyor. Yetkililer, kokunun verdiği rahatsızlık dışında tehlikeli bir durumun olmadığını açıkladı.

Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nde çamur kurutma yataklarının bulunduğu bölgede geçen cumartesi günü çıkan ot yangını, geçmiş yıllarda yataklarda susuzlaştırılan ve zamanla kuruyan arıtma çamurların bir bölümünü de etkiledi. Bazı bölgelerde için için yanan kurutulmuş çamurların söndürülmesi için çalışan İtfaiye ve İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, kireç kaymağı (kalsiyum hidroksit solüsyonu) püskürttüğü yanıcı malzemenin hava ile temasını kesiyor.

Birbirinden uzak 4 farklı noktada çıkan yangınlara atık su arıtma tesisindeki vidanjör ve kombine araçları ile ilk müdahaleyi yapan İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, İtfaiye ekiplerinin bölgede çalışmalara başlaması ile birlikte ot yangınının kısa süre içinde söndürüldüğünü, ancak otların alt kısmında yer alan (daha önceki yıllarda yataklarda kurutulan) çamurların bir bölümünün hala kısmen yanmaya devam ettiğini bildirdi.

10 araçla gece boyunca da söndürme ve soğutma çalışması yapan İtfaiye ekipleri, arıtmanın çıkış suyundan yararlanmak için 2 kilometrelik hat çekti. Hem İZSU hem de İtfaiye ekipleri, söndürme ve kireç kaymağı püskürtme çalışmalarını sürdürürken, kokunun verdiği rahatsızlık dışında tehlikeli bir durumun olmadığı açıklandı.



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