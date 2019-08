İzmir'de yanan ormanlar için bağış kampanyası başlatıldı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Halk Buluşmaları adını verdiği toplantıların dördüncüsünü, 'Gel, gör, koru' sloganıyla 18 Ağustos'ta çıkan orman yangınları sonucu birçok ağacın küle döndüğü Efemçukuru Mahallesi Devedüzü bölgesinde gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bölgenin imara açılmasına izin vermeyeceklerini belirterek, yapacakları çalışmanın bir heves olmadığını söyledi. Soyer ayrıca bağış kampanyası düzenleyeceklerini, bu kampanya kapsamında sanatçıların ücret almadan verecekleri konserlerle toplanan paranın da şeffaf bir şekilde ormanlık bölgelerin ihtiyaçları için kullanacaklarını belirtti.



İzmir'de vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Halk Buluşmaları toplantısının dördüncüsüne yoğun ilgi gösterdi. Yangın sonucu ormanların zarar gördüğü Menderes ilçesindeki Efemçukuru Devedüzü bölgesinde yapılan toplantının açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, katılımcılara teşekkür etti. Sloganlarının 'Gel, Gör, Koru' olduğunu anımsatan Soyer, "Geldiniz, gördünüz ve koruyacağınıza dair inancımız pekişti. Bugün 30 Ağustos, yani bu topraklarda huzur içinde yaşayalım diye atalarımızın gözlerini kırpmadan can verdikleri ve tarihe unutulmaz zafer olarak kaydettirdikleri günün 97'nci yıl dönümü. Atalarımızın mirasına sahip çıktığınız için hepinize saygılar sunuyorum. Onların aziz hatırasına saygılarımı sunuyorum. Bugün İzmir ve Türkiye için çok anlamlı bir başlangıç yapacağız. Büyük bir felaket yaşadık bu topraklarda. Kimileri 500 diyor ama ölçtük biçtik ve 5 bin hektardan fazla alan yandı" dedi.



'ORMANLARIN İMARA AÇILMASI MÜMKÜN DEĞİL'



Vatandaşların önerilerini meclise taşıyarak kararlar alacaklarını ifade eden Tunç Soyer, şunları söyledi:



"İzmir'in seçilmiş en büyük karar organı Büyükşehir Belediye Meclisi'dir. Bu bir heves değil, 'Bir ağaç dikelim, vicdanımız rahatlasın' değil. Biz bu hikayenin farklılığını, nasıl koruyacağımızı, sahip çıkacağımızı ve bundan sonra bu tür felaketler yaşamamak için neler yapacağımızı karar altına alacağız. Bir fidan dikip vicdanını rahatlamak isteyen varsa bilsin ki bu mümkün değil. Vicdanımızı güç birliğiyle bu toprakların bir tek yeşil otuna sahip çıkınca rahatlatacağız ve çocuklarımıza bir vatan bırakacağız. Bazıları cahilce bulabilir ama bir metrekaresini imara açtırmayacağız. Asla açtırmayacağız."



'ÇİFTÇİNİN ZARARINI KARŞILAYACAĞIZ'



Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün yangına müdahale ekipmanlarını oluşturması gerektiğini belirtti. Bölgede belediyenin ağaçlandırma yapamayacağını da söyleyen Tolunay, alanın Orman Bölge Müdürlüğü'nün yetki alanı içinde bulunduğunu aktardı. Bunun üzerine Tunç Soyer, "Biz, bakanlık ve müdürlük ile birlikte çalışacağız. Ağacın, ormanın, fidanın siyaseti olmaz. Bunlar hepimizin ortak değeridir. Biz İzmir'den tüm Türkiye'ye böyle bir ders de vereceğiz. Biz hepimiz ormanımız, ağacımız, fidanımız için kimliğine siyasetine etnik köküne bakmadan el ele verebilir ve bu topraklara sahip çıkabiliriz" dedi. Yangında 278 üreticinin tarım alanlarında zarar oluştuğunu aktaran Soyer, "Zarar gören alanların büyük bölümü zeytinlik ve bağ alanları. Bu çiftçilerimize yardım yapılabilmesi için 9 Eylül'deki meclis toplantısına kadar arkadaşlarımız çalışacaklar ve konuyu meclise getirecekler. Meclis kararıyla bütün bu zararları karşılayacağız" diye konuştu.



'3 BİN 800 HEKTAR ALANI AĞAÇLANDIRACAĞIZ'



Büyükşehir Belediyesi olarak ağaçlandırılabilecek alanlarda 3 bin 800 hektar alan tespit ettiklerini söyleyen Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İzmir'e 3 bin 800 hektarlık orman kazandırmaya kararlıyız. Bunu ilgililerden talep edeceğiz. Bununla beraber 'Avrupa Yeşil Başkenti' olmaya adayız. Bu yoğun seferberlik için de yapacağımız her şeyi stratejik planımıza dahil edeceğiz. Ayrıca 9 Eylül'de Fuar'da büyük bir destek konseri düzenleyeceğiz. Bu konserler, 10 TL verilerek izlenecek ve sanatçılar para almayacak. O paraların tamamı bağış kampanyamızın ilk adımı olacak. Bugün meclisimizde bağış toplanması ile ilgili karar çıkarmayı hedefliyoruz, bunu İzmir Valiliği'ne ileteceğiz. 9 Eylül'de Fuar'da bağış konseri yapılacak, konser alanına ağaçlandırma yapacağımız arazilerin haritalarını da koyacağız. Kim ne kadar ağaç dikmek istiyorsa bağışını yer göstererek yapıyor olacak. Yangınlarda helikopterlerin su aldığı su havuzlarından, toplanacak bağışlara göre kaç tane yapabileceğimizi göreceğiz, bir havuzun maliyetini de sunacağız. 9 Eylül'e kadar bunları olgunlaştırıp İzmirlilerin takdirine sunacağız. Herkes bağış bedelini, bağışının nereye gittiğini biliyor olacak. Bunu her gün duyuracağız kimin, nereye, ne kadar bağış yaptığını tüm İzmir, Türkiye bilecek. 9 Eylül'den itibaren şeffaf, herkesin rahatlıkla içine katılacağı bir kampanyayı başlatıyor olacağız."



'HER ÇOCUK İÇİN BİR FİDAN'



İzmir'de doğan her çocuk için bir fidan dikeceklerini de açıklayan Soyer, şöyle dedi:



"Çocuklarımız fidanlarıyla büyüyecek. 'Hoş geldin bebek' paketiyle beraber yeni hemşerilerimiz ağaçlarıyla büyüyecek. Isıya ve dumana duyarlı yangın sensörlerinden almayı planlıyoruz. Köylerimize yangın istasyonları kuracağız. Çocuklarımızı yangının dehşetiyle yüzleştireceğiz. Yanan alanlara getirip göstereceğiz. Bunun yanı sıra birçok eğitim vereceğiz. İzmirlilerin bu hassasiyetinin tüm Türkiye'ye örnek olacağını düşünüyorum. Biz İzmirliyiz ve küllerimizden doğmayı iyi biliriz. İzmirli olmakla gurur duyuyorum, İyi ki İzmirliyiz."



GÜLSİN ONAY KONSER VERDİ



Geçen günlerde Kaz Dağları’na giderek alandaki doğaseverlere konser veren piyanist Fazıl Say’ın ardından bu kez İzmir’deki yangınlar için sahne kuruldu. Menderes’teki ormanlık alana giden ünlü piyanist Gülsin Onay piyano resitali gerçekleştirdi. İzmirlilere müzik ziyafeti sunan Onay’ın performansı büyük alkış aldı.